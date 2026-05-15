벤츠코리아, '메르세데스-벤츠 서클' 론칭…5개 등급별 혜택 차별화

메르세데스-벤츠 코리아, 브랜드 경험 강화 위한 신규 멤버십 프로그램 '메르세데스-벤츠 서클' 론칭/사진= 벤츠코리아 제공

메르세데스-벤츠 코리아가 신규 멤버십 프로그램 '메르세데스-벤츠 서클'을 론칭했다고 15일 밝혔다.

'메르세데스-벤츠 서클'은 신차 고객들에게 벤츠만의 브랜드 경험을 제공하기 위해 마련된 멤버십 프로그램이다. 차량 구매 이후의 고객 경험을 여행, 미식, 라이프스타일 등 다양한 영역으로 확장하고 각 영역에서 고객 라이프스타일과 취향에 맞춘 혜택을 선별해 제공한다.

이상국 벤츠 코리아 디지털, 마케팅·커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 "메르세데스-벤츠 서클은 신차 구매 고객에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 선보인 멤버십 프로그램"이라며 "앞으로도 고객을 위한 더욱 다양하고 차별화된 프로그램과 혜택을 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.

벤츠 코리아는 차량 구매 금액에 따른 마일리지 누적 체계를 기반으로 총 5단계의 회원 등급 시스템을 새롭게 도입했다. 고객은 누적 마일리지에 따라 △프렌즈 △오팔라이트 화이트 △하이테크 실버 △칼라하리 골드 △나이트 블랙 등 5개 등급으로 구분된다. 차량 구매 고객에게 부여되는 오팔라이트 화이트 등급부터는 차별화된 혜택과 프로그램을 이용할 수 있다.

메르세데스-벤츠 서클은 차량 구매 고객이 이용할 수 있는 혜택을 공통 혜택, 등급별 상시 혜택, 프리미엄 혜택 등 총 3가지 유형으로 구성해 운영한다. 다양한 브랜드 제휴를 통해 국내 주요 호텔 숙박 혜택과 럭셔리 브랜드 할인, 프라이빗 웰니스 프로그램 등 라이프스타일 전반에 걸친 혜택을 선보인다.

공통 혜택은 호텔 예약 할인과 커피·외식 브랜드 할인 등이 제공된다. 등급별 상시 혜택은 회원 등급에 따라 호텔·프리미엄 브랜드 혜택, 브랜드 이벤트, 멤버십 시승 프로그램 등 프로그램 가운데 원하는 혜택을 선택해 이용할 수 있도록 운영된다.

프리미엄 혜택은 나이트 블랙, 칼라하리 골드, 하이테크 실버 등급 고객을 대상으로 제공되는 특별 프로그램이다. 여행, 미식, 라이프스타일 등 테마별 패키지를 통해 벤츠가 엄선한 혜택과 브랜드 경험을 보다 폭넓게 누릴 수 있다.

벤츠 코리아는 벤츠 브랜드·제품 소식은 물론 여행, 스포츠, 문화예술 등 다양한 라이프스타일 콘텐츠를 담은 '메르세데스-벤츠 매거진'도 함께 제공한다. 고객들은 메르세데스-벤츠가 진행하는 프라이빗 이벤트와 특별 초청 프로그램 관련 소식도 만나볼 수 있다.