세아제강지주, 1분기 영업익 267억..전년 대비 59% 감소

세아제강지주(193,400원 ▲5,300 +2.82%)는 올해 1분기 연결 기준 매출 9919억원, 영업이익 267억원을 기록했다고 15일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 4.7% 증가했으나 영업이익은 59% 감소했다.

세아제강지주는 건설 등 주요 전방 산업 수요 부진에도 북미 오일·가스용 강관 판매 호조에 힘입어 매출이 증가했다고 설명했다. 다만 북미 유정용 강관 판가 하락과 중동 지정학적 리스크에 따른 물류·원재료 조달 지연 영향으로 영업이익은 감소했다고 덧붙였다.

회사는 향후 북미 에너지 시장의 공급망 재편과 재고 확보 수요가 이어지면서 견조한 업황이 지속될 것으로 전망했다. 2분기 이후에는 판가 상승에 따른 점진적인 수익성 회복도 기대하고 있다.

주력 계열사인 세아제강은 별도 기준 매출 4159억원, 영업이익 232억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 17.8% 늘었고, 영업이익은 11.1% 감소했다. 미국의 철강 관세 부과와 원재료 가격 상승 영향이 반영됐다는 설명이다.

세아제강지주 관계자는 "중동 오일·가스·액화천연가스(LNG) 프로젝트와 미국 내 LNG 및 데이터센터용 신규 수요, 해상풍력 프로젝트 등에 대응해 에너지용 강관과 프로젝트성 제품 판매 확대를 지속 추진할 것"이라고 말했다.