삼성重, LNG운반선 3척 1조1242억원 수주…올해 총 12척 달성

삼성중공업이 건조한 LNG 운반선./사진제공=삼성중공업

삼성중공업은 오세아니아 지역 선사로부터 LNG(액화천연가스) 운반선 3척을 1조1242억원에 수주했다고 18일 공시했다.

이로써 삼성중공업은 이달에만 LNG-FSRU(액화천연가스 부유식 저장·기화설비) 1척, LNG운반선 5척 등 총 6척, 2조3595억원 규모의 수주를 달성했다. 올해 전체로 보면 LNG운반선은 12척(LNG-FSRU 1척 포함)을 수주했다. 이는 LNG운반선 분야에서 상반기가 채 지나기 전에 지난해 수주 11척을 넘어선 실적이다.

이밖에도 삼성중공업은 △에탄운반선 2척 △가스운반선 2척 △컨테이너운반선 2척 △원유운반선 4척 등 총 22척의 올해 누적 수주 실적을 기록했다. 금액으로는 47억 달러 규모다.

삼성중공업 관계자는 "중동발 지정학적 불안이 이어지면서 에너지 안보와 공급망 다변화의 중요성이 커지고 있으며 고효율 LNG운반선에 대한 수요도 늘어나고 있다"며 "검증된 LNG운반선 건조 역량과 품질 경쟁력으로 고객 수요에 적극 대응하며 수주 흐름을 이어가겠다"고 했다.