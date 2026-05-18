쉐보레, 내년 5월까지 고객 엔진오일 무상교환..서비스센터 감사 이벤트

쉐보레, '서비스센터 고객 감사 이벤트' 실시/사진= 쉐보레 제공

쉐보레가 고객 만족도 제고와 서비스 경험 강화를 위해 '고객 감사 이벤트'를 실시한다고 18일 밝혔다.

우선 이달 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저, 시에라를 구매하는 모든 고객을 대상으로 첫 서비스 네트워크 방문 시 엔진오일 1회 무상 교환 혜택을 준다. 해당 혜택은 이달 이미 차량을 출고한 고객에게도 동일하게 적용되며 내년 5월까지 사용할 수 있다. 쉐보레는 이번 혜택이 고객들의 초기 차량 유지 관리 부담을 낮추고 보다 만족도 높은 서비스 경험으로 이어질 수 있을 것으로 기대하고 있다.

다음달까지 '고객 감사 럭키 드로우 이벤트'도 연다. 이벤트 기간 전국 서비스 네트워크(일부 사업장 제외)를 방문해 수리를 의뢰한 고객은 현장의 QR코드를 통해 이벤트에 참여할 수 있다. 쉐보레는 추첨을 통해 총 3000명에게 커피쿠폰 3만원권을 증정한다.

스파크·마티즈 보유 고객 대상 특별 케어 프로그램도 운영한다. 해당 프로그램을 통해 무상점검 서비스를 제공하는 한편 5월 내 스파크·마티즈 보유 고객이 트랙스 크로스오버 또는 트레일블레이저 구매 시 100만원 추가 할인 혜택을 포함해 최대 200만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

아울러 스파크·마티즈 보유 고객이 차량 구매 상담을 신청하고 쇼룸을 방문할 경우 전용 텀블러를 증정하며 문자 수신 고객에 한해 신차 계약 시 계약금 10만원을 추가 지원하는 혜택도 마련했다.

쉐보레 관계자는 "이번 이벤트는 신규 구매 고객 대상 서비스 혜택부터 서비스센터 방문 고객 대상 경품 이벤트, 장기 보유 고객 특별 케어 프로그램까지 폭넓은 고객 혜택으로 구성됐다"고 말했다.