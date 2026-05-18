'가짜' 야구장 여신·늑구에 들썩인 한국…"현실감각 붕괴" 외신 지적

온라인 공간에서 야구장을 찾은 한 여성의 영상이 1500만회 넘는 조회수를 기록하며 화제가 됐다. 하지만 이 영상은 AI 생성 콘텐츠인 것으로 드러났다. /사진=온라인 커뮤니티 캡처

생성형 AI(인공지능) 대중화로 인해 한국 사회의 '현실 감각'이 무너졌다는 지적이 나왔다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 17일(현지시간) '실재감 결핍: 한국은 어떻게 AI에 대한 현실 감각을 잃었나'라는 제목의 뉴스를 보도했다.

매체는 한국에서 최근 발생한 '야구장 여신' 가짜 영상 파문과 대전 '늑구' 탈출 사건 당시 AI 합성 사진 소동 등을 예시로 들었다.

실제로 국내에서는 최근 한화 이글스와 두산 베어스의 경기 관람석에 앉아있는 한 여성의 5초짜리 영상이 SNS에서 '한국 야구 여신' '평균적인 한국 여성' 등의 제목으로 유포돼 1500만 회가 넘는 조회 수를 기록한 일이 있었다.

야구팬들이 해당 영상 전광판 그래픽에 '은퇴 선수인 조인성과 현역 선수인 김서현의 대결'이 적힌 점과, '최강 두산' 대신 '최강은 두산'이라 쓰인 잘못된 응원 문구 등 오류를 잡아내면서 실존 인물이 아닌 100% AI 생성 영상임이 밝혀졌다.

대전 오월드에서 늑대 '늑구'가 탈출했을 당시 AI로 만든 가짜 사진이 유포돼 공공 안전 위협을 초래했다. /사진=뉴시스(대전경찰청 제공)

지난 4월 대전 오월드에서 늑대 '늑구'가 탈출했을 당시에도 '학교 앞 교차로를 지나가는 늑대 사진'이 유포됐으나 AI로 조작한 이미지로 밝혀져 논란이 됐다. 40대 직장인이 정교하게 조작한 사진의 여파로 대전시 재난 관리 당국까지 속아 실제 주민 대피령 유도 공문을 보냈고, 방송 브리핑 자료로 사용되는 등 심각한 공공 안전 위협을 초래했다.

매체는 디지털 편집 플랫폼 캡윙(Kapwing)의 2025년 보고서를 인용해 '전 세계에서 클릭 수를 유도하기 위해 조작된 저품질 AI 콘텐츠를 가장 많이 소비하는 국가로 한국이 올랐다'라고 지적했다.

또 2024년 발생한 텔레그램 기반의 딥페이크(미성년자 또는 학생 대상 불법 합성물) 성범죄 사건을 언급하며 한국 내 AI 부작용이 이미 위험 수위에 도달했다고 경고했다.

김명주 AI 안전연구소장은 SCMP와의 인터뷰에서 "외모와 이미지에 대한 문화적 관심이 높은 한국에서 AI는 억압된 욕망과 좌절을 대리 만족하게 해주는 '왜곡된 거울' 역할을 하고 있다"라며 "AI에 대한 과도한 몰입이 현실 도피를 조장하고 삶의 만족도를 떨어뜨리는 악순환을 만들 수 있기에 단순한 오락으로 치부하기보다 사회적 해결책을 선제적으로 마련해야 한다"고 진단했다.