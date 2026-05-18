한화시스템, 구미사업장서 '패밀리 데이' 개최

한화시스템이 지난 16일 경북 구미사업장에서 임직원 가족 초청 행사 ‘2026 패밀리 펀 데이’를 개최했다./사진=한화시스템

한화시스템(106,100원 ▲1,800 +1.73%)은 지난 16일 경북 구미사업장에서 가족 초청 행사 '2026 패밀리 펀 데이'를 개최했다고 18일 밝혔다.

이는 지난해 11월 한화시스템 구미 신사업장 준공식 이후 마련된 첫 임직원 행사다. 임직원의 노고에 대한 감사와 더불어 가족들에게 일터를 공개함으로써 회사에 대한 자긍심을 높이고 구성원 간의 유대감을 강화하기 위해 기획됐다.

구미사업장은 거대한 테마파크로 변신해 방문객들을 맞이했다. 유치원생부터 초등학교 저학년 어린이들에 맞춰 회전목마, 회전그네, 레일기차 등으로 놀이공원을 꾸몄다. 야외광장에 세운 메인 무대에서는 온 가족이 함께 즐길 수 있는 마술쇼와 벌룬쇼, 서커스 등 화려한 공연이 이어졌다. 행사장 곳곳에는 인생네컷 포토존과 다양한 먹거리가 준비된 푸드존 등이 마련돼 큰 호응을 얻었다.

특히 방산 기업의 특색을 살린 체험 프로그램이 인기를 끌었다. 자녀들을 대상으로 한 '전투기 종이접기 교실'과 '레이저 사격 체험' 등은 아이들에게 부모님이 하는 일에 대한 흥미와 이해를 돕는 계기가 됐다.

한화시스템 구미사업장은 지난해 약 2800억원을 투자해 2만7000평 부지에 차세대 방산·전자장비 기술을 결집한 최첨단 신규 생산시설 겸 사업장이다. 한화시스템은 국가주요시설 나급 및 주요방산업체시설로 지정돼 있는 구미사업장의 특수성을 고려해 행사장 외 사무실 및 시험실 등 보안 구역에 대해서는 보안요원 배치와 출입 통제 등 엄격한 보안 가이드라인을 준수하며 안전하게 행사를 진행했다.

한화시스템 관계자는 "회사의 성장을 위해 묵묵히 헌신해 온 임직원들과 그 곁을 든든하게 지켜준 가족들에게 잊지 못할 추억을 선물하고자 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 임직원들이 한화시스템 직원으로서 자부심을 느끼고 일할 수 있는 건강한 기업 문화를 조성하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.