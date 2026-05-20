리안헤어, 신한SOL페이와 최대 5,000P 적립 제휴 이벤트

미용 프랜차이즈 '리안헤어(RIAHN HAIR)'가 신한SOL페이, 핸드오더와 손잡고 고객들을 위한 특별한 결제 혜택 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

오는 6월 20일(토)까지 진행되는 이번 이벤트는 전국 리안헤어 매장을 방문해 '신한SOL페이'로 결제하는 고객을 대상으로 진행된다.

혜택은 결제 금액에 따라 차등 적용된다. 리안헤어 매장에서 시술 후 핸드오더 보안QR 결제를 이용하여 신한sol페이로 결제할 경우 ▲2만 원 이상 5만 원 미만 결제 시 2,000P ▲5만 원 이상 결제 시 5,000P가 각각 적립된다. 포인트는 결제월 기준 익월 초에 일괄 적립될 예정이다.

리안헤어 매장에서 원하는 헤어 시술을 받은 뒤, 결제 시 카운터에 비치된 QR을 스캔해 신한SOL페이로 결제를 진행하면 자동으로 응모된다. 이번 이벤트는 프로모션 기간 중 고객별 최초 1회에 한하여 적용된다. 단, 일부 매장의 경우 이번 이벤트에서 제외될 수 있으므로, 방문 전 해당 매장이 프로모션 진행 매장인지 확인이 필요하다.