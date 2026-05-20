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리안헤어, 신한SOL페이와 최대 5,000P 적립 제휴 이벤트

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리안헤어, 신한SOL페이와 최대 5,000P 적립 제휴 이벤트

허남이 기자
2026.05.20 18:57

미용 프랜차이즈 '리안헤어(RIAHN HAIR)'가 신한SOL페이, 핸드오더와 손잡고 고객들을 위한 특별한 결제 혜택 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

사진제공=리안헤어
사진제공=리안헤어

오는 6월 20일(토)까지 진행되는 이번 이벤트는 전국 리안헤어 매장을 방문해 '신한SOL페이'로 결제하는 고객을 대상으로 진행된다.

혜택은 결제 금액에 따라 차등 적용된다. 리안헤어 매장에서 시술 후 핸드오더 보안QR 결제를 이용하여 신한sol페이로 결제할 경우 ▲2만 원 이상 5만 원 미만 결제 시 2,000P ▲5만 원 이상 결제 시 5,000P가 각각 적립된다. 포인트는 결제월 기준 익월 초에 일괄 적립될 예정이다.

리안헤어 매장에서 원하는 헤어 시술을 받은 뒤, 결제 시 카운터에 비치된 QR을 스캔해 신한SOL페이로 결제를 진행하면 자동으로 응모된다. 이번 이벤트는 프로모션 기간 중 고객별 최초 1회에 한하여 적용된다. 단, 일부 매장의 경우 이번 이벤트에서 제외될 수 있으므로, 방문 전 해당 매장이 프로모션 진행 매장인지 확인이 필요하다.

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