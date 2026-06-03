현대차그룹, 한국·프랑스 수교 140주년 기념 문화예술 후원

서울 서초구 양재동 현대차·기아 본사 /사진=뉴스1

현대자동차그룹이 올해 한국-프랑스 수교 140주년을 기념해 한국과 프랑스 양국에서 열리는 문화예술 페스티벌을 후원한다.

현대차그룹은 오는 4~12일 서울에서 열리는 '클래시컬 브릿지 국제 음악 페스티벌'과 다음달 4~25일 프랑스 아비뇽 일대에서 진행되는 세계 최대 공연예술축제 '아비뇽 페스티벌'을 각각 후원한다고 3일 밝혔다.

그룹 관계자는 "한국과 프랑스 현지에서 열리는 다양한 문화예술 프로그램을 후원하며 양국이 140년간 이어온 우호와 교류를 확대하고, 문화예술을 통해 글로벌 고객과의 소통을 더욱 강화한다는 계획"이라고 설명했다.

'클래시컬 브릿지 국제 음악 페스티벌'은 서울과 파리, 보르도 등 한국과 프랑스 양국의 주요 도시에서 개최된다. 서울에서 열리는 올해 페스티벌에는 프랑스 클래식 음악계를 대표하는 연주자들과 프랑스 기반 아티스트들이 다수 참여한다. 한국인 아티스트도 축제에 함께한다.

현대차는 공식 모빌리티 후원사로서 페스티벌 기간 중 참여 아티스트들을 대상으로 스타리아 하이브리드, 수소전기버스 유니버스 FCEV 등 이동 차량과 전용 쇼퍼서비스를 제공한다. 또 고객 대상 초청 이벤트도 진행한다.

'아비뇽 페스티벌'에도 함께 한다. 올해 80회를 맞는 아비뇽 페스티벌은 세계 공연예술계가 주목하는 유럽 최대 규모의 종합 예술 축제로 해마다 7월 프랑스 아비뇽 전역에서 연극, 무용, 음악, 퍼포먼스 등 다양한 장르의 작품들을 선보인다.

특히 이번 페스티벌은 올해 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념해 한국어를 아시아 언어권 최초의 공식 초청 언어(Guest Language)로 선정했다. 노벨문학상 수상 작가 한강의 소설 '작별하지 않는다'를 원작으로 한 낭독 공연을 비롯해 한국 공연예술 9개 작품이 무대에 오를 예정이다.

현대차그룹은 올해 아비뇽 페스티벌의 후원사로 참여해 페스티벌에 참여하는 주요 한국 아티스트들에게 현대차 아이오닉 9, 기아 PV5, 기아 EV4 등 의전 차량을 지원한다. 현대차(729,000원 ▼21,000 -2.8%)·기아(168,800원 ▼1,100 -0.65%) 프랑스 법인은 아비뇽 페스티벌 기간 중 현지 고객들을 대상으로 공연 관람 초청 이벤트를 진행한다.