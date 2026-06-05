"우리도 깐부" 최태원, TSMC 손 잡는다

최태원 SK그룹 회장이 대만에서 TSMC와 엔비디아, 폭스콘 등 글로벌 AI(인공지능) 생태계 핵심기업 수장들과 잇따라 만나 협력강화에 나섰다. AI산업의 주도권 경쟁이 반도체를 넘어 서버와 데이터센터 등 인프라 전반으로 확산하는 가운데 글로벌 파트너십을 확대하며 미래 AI시장 선점에 속도를 내는 모습이다.

지난 3일 최태원 SK그룹 회장이 대만에서 웨이저자 TSMC 회장과 만나 기념촬영을 하고 있다. /사진 제공=SK하이닉스

4일 SK하이닉스에 따르면 최 회장은 3일 대만에서 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 기업 TSMC의 웨이저자 회장과 만나 차세대 AI기술 트렌드와 협력방안을 논의했다. 최 회장과 웨이 회장의 만남은 2024년 6월 이후 약 2년 만이다.

양사 경영진은 차세대 HBM(고대역폭메모리) 개발과 첨단패키징 분야를 중심으로 협력을 더욱 강화하기로 뜻을 모았다. 특히 글로벌 빅테크(대형 IT기업)들의 다양한 요구에 대응하기 위해 맞춤형(Custom) AI 메모리 개발협력을 확대하고 AI반도체 공급망 경쟁력 강화에도 힘을 모으기로 했다. 업계에서는 AI시장 성장으로 첨단반도체 공급망의 중요성이 커진 가운데 SK하이닉스의 AI 메모리 기술과 TSMC의 파운드리 역량이 결합해 AI반도체 공급확대에 기여할 것이라고 본다. SK하이닉스는 HBM4(6세대 HBM)에 쓰이는 베이스다이(HBM의 가장 밑단)를 TSMC로부터 공급받는다.

최 회장은 웨이 회장과 만남에 앞서 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)와도 만나 협력방안을 논의했다. 최 회장은 지난 2일 대만 타이베이에서 취재진과 만나 엔비디아와 TSMC, SK하이닉스로 이어지는 '삼각동맹'에 대해 "그 어느 때보다 좋다"고 평가했다. 이어 "(TSMC와 협력해) 고객이 원하는 것을 제공하고 있다"며 "최고의 파트너십을 구축하고 있다"고 말했다.

같은 날 최 회장은 세계 최대 전자제품 위탁생산기업인 폭스콘의 류양웨이 회장과도 만나 차세대 AI 인프라 경쟁력 강화를 위한 협력방안에 대한 의견을 나눴다. 폭스콘은 엔비디아를 비롯한 글로벌 빅테크에 AI 서버를 공급하는 핵심기업으로 AI 서버 제조와 시스템통합 역량을 바탕으로 AI데이터센터 시장에서 영향력을 넓히고 있다.

양측은 AI산업 고도화에 따라 반도체와 서버, 시스템 전반의 긴밀한 협력이 중요해졌다는 데 공감하고 협력 가능성을 모색했다. 또 로봇과 에너지 관리, 배터리 기술 분야에 대해서도 의견을 교환했다. 앞으로 SK그룹이 보유한 에너지 기술역량과 폭스콘의 글로벌 제조·시스템통합 능력, AI 응용기술을 결합해 새로운 사업기회를 공동발굴할 계획이다.

최 회장의 이번 대만 방문은 특정기업과의 협력강화에 그치지 않고 AI 공급망 전반으로 파트너십을 확대하기 위한 행보라는 점에서도 주목된다. 엔비디아와 TSMC, 폭스콘 등 글로벌 AI 생태계 핵심기업의 수장과 직접 만나 AI 반도체부터 서버, 데이터센터에 이르는 AI 밸류체인 전반의 협력기반을 다졌다.

업계에서는 AI시장 성장에 따라 공급망 병목현상 해소와 인프라 구축경쟁이 핵심과제로 떠오른 만큼 최 회장이 글로벌 주요 파트너들과의 협력을 통해 SK그룹의 AI 경쟁력을 한층 끌어올리려는 것이라고 본다. 최 회장은 "대만에는 우리 파트너사가 많다"며 "AI 비즈니스를 확장할수록 우리는 더 훌륭하고 더 많은 대만 파트너십이 필요하다"고 강조했다.