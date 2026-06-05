머니투데이 오프라인 헤드라인-5일

[종합]

승패는 갈렸지만…누구도 이기지 못한 선거

젠슨황, 삼겹살 회동…익어가는 AI동맹

[6·3 지방선거]

민주주의 꽃 꺾였다…최악의 선거관리 부실 '쇄신론' 확산

격전지 다 내준 鄭 - 부산·울산 뺏긴 張…선거 끝, 책임론 시작

與, 경합지 5곳 모두 '고배'…9곳 지키고도 씁쓸한 뒷맛

개발 민감한 한강벨트서 승기…'부동산 민심'이 吳 택했다

[종합]

100조 물량 다 집어삼킨 개미들…소화 부담도 함께 커진다

[오피니언]

디지털 전환의 그늘, K자형 양극화

'트럼프 발뺄라' 유럽 불안, 한국의 고민

[종합]

먹고, 찾고, 던지고…'일정' 보면 '관심사' 보인다

[국제]

매파 날아든 연준…금리인상론 고개 든다

[산업]

"우리도 깐부" 최태원, TSMC 손 잡는다

전세계에 '매운맛'…'불닭' 누적판매 100억개 돌파

[금융]

여신금융협회장 '민간 출신' 이동철 내정

[바이오]

22년 연구 결실…'뉴로나타-알주' 美 간다

[유니콘 팩토리]

약관해석부터 보장분석까지…설계사 출신이 만든 '보험 AI'

[기획]

글로벌 공급망 재편 올라탄 K금융, '성공 공식' 다시 쓴다

[ICT·과학]

"2045년 과학기술 강국, 청사진 그린다"

[건설 부동산]

일자리 따라 몰린 수요…경기 집값, 남북 '양극화'

[정책사회·문화]

수도권 모두 잡았다…교육감도 진보 우위

[사회]

거리 덮었던 현수막 '밀물'…희망·눈물, 자루마다 가득

[증권]

불장속 쌓이는 공매도…투자 유의 필요