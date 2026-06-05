"수천번 반복했다"…아틀라스 축구 '라보나 킥' 이렇게 습득했다

현대차그룹이 계열사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 축구 동작을 학습하는 과정을 공개했다. 모션 캡처, 강화 학습, 대규모 시뮬레이션을 활용해 아틀라스의 '전신 제어' 기술을 고도화했다는 설명이다.

현대차는 4일 공식 유튜브 채널에 FIFA 월드컵 2026 캠페인 '스쿨 오브 풋볼'의 메이킹 영상을 공개했다. 보스턴다이내믹스도 공식 블로그를 통해 아틀라스가 축구 기술을 어떻게 학습하고 훈련했는지 소개했다.

아틀라스는 앞서 공개된 영상에서 발놀림, 패스, 슈팅 등 축구의 기본 동작은 물론 다리를 교차해 공을 차는 '라보나 킥'까지 해내며 이목을 끌었다. 이 동작은 빠른 방향 전환과 도약, 착지, 킥 순간의 힘 전달이 동시에 필요해 로봇의 동적 균형 제어 능력을 시험하는 과제로 꼽힌다.

보스턴다이내믹스 연구진은 휴머노이드 로봇이 자연스럽게 움직이려면 균형, 타이밍, 협응, 적응 능력을 함께 학습해야 한다고 설명했다. 축구는 이런 요소가 복합적으로 필요한 대표적인 스포츠인 만큼, 아틀라스 학습 과제로 선택됐다.

이에 연구진은 먼저 축구 선수의 동작을 모션 캡처로 수집한 뒤, 이를 아틀라스의 신체 구조에 맞게 변환했다. 이후 강화 학습을 통해 아틀라스가 반복적으로 동작을 익히도록 했다. 아틀라스는 이 과정에서 사람의 움직임을 모방하는 데 그치지 않고 자신의 신체 구조와 모터 제어 방식에 맞춰 균형 유지와 힘 전달 방식을 조정한다.

학습에는 클라우드 기반 GPU 시뮬레이션이 활용됐다. 수천 개의 가상 환경에서 동시에 시행착오를 반복하며 실제 로봇에 적용하기 전 동작 안정성을 높이는 방식이다.

축구 동작 학습은 단순한 캠페인용 기술 시연에 그치지 않는다는 게 보스턴다이내믹스의 설명이다. 이동하면서 물체를 다루고, 균형을 유지한 채 힘을 전달하는 능력은 향후 물류·제조 현장에서 로봇이 수행해야 할 작업과도 연결되기 때문이다.

이같은 성과는 최근 공개된 사례들과 맞물려 아틀라스의 기술력을 더욱 부각시키고 있다. 앞서 아틀라스는 약 23㎏에 달하는 냉장고를 들어 올려 탁자 위에 정확히 배치하는 모습을 통해 무거운 물체를 안정적으로 다루는 뛰어난 전신 제어 능력을 선보였다. 물체 조작 중심의 작업뿐만 아니라 고난도 동적 움직임까지 구현해내며 아틀라스는 세계 최고 수준의 휴머노이드 로봇 제어 기술을 보유한 것으로 평가받는다.

현대차와 보스턴다이내믹스는 축구 같은 복합 동작 과제를 통해 아틀라스의 움직임 제어 능력을 계속 발전시킨다는 계획이다.