HJ중공업, 1만TEU급 바이오연료 추진 컨테이너선 개발

HJ중공업은 한국선급(KR)으로부터 1만TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)급 바이오연료 추진 컨테이너선에 대한 설계 개념 승인(Approval in Principle)을 획득했다고 5일 밝혔다.

선박용 바이오연료는 기존 화석연료 기반 선박유에 식물·동물성 기름 등 바이오연료를 일정 비율로 혼합한 탄소 저감 연료다. 국제해사기구(IMO)의 탄소배출 규제 강화, 유럽연합(EU)의 해상연료규제(FuelEU Maritime) 및 온실가스 배출권거래제(EU ETS) 도입 등에 따라 친환경 대체 연료로 떠오르고 있다.

HJ중공업은 지난해 관련 기술 확보를 위해 한국선급과 협력하기로 하고 자사가 건조 중인 1만TEU급 컨테이너선을 대상으로 바이오연료 추진 시스템을 적용해 연구 활동을 펼쳐왔다. 고부가가치 친환경 기술을 확보할 경우 향후 추가 수주를 기대할 수 있다.

유상철 HJ중공업 대표는 "바이오연료 추진 컨테이너선 기술개발을 통해 친환경선 시장에서 영업·수주 활동에 긍정적인 효과가 예상된다"며 "온실가스 감축을 위해서는 탈탄소 선박 건조가 필수적인 만큼 기술 경쟁력을 확보해 선주 신뢰를 쌓겠다"고 밝혔다.