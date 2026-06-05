'삼소회동' 젠슨 황 소맥 픽은 '테슬라'…2년째 '승' 하이트진로 웃는다

이해진 네이버 의장(왼쪽부터), 구광모 LG그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 서울 마포구 홍익대학교 인근의 삼겹살집에서 회동을 하고 있다./사진제공=뉴스1(사진공동취재단)

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 선택은 '테슬라'(테라+참이슬)였다.

황 CEO는 5일 오후 홍대 인근의 한 참숯구이전문점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 만찬을 가졌다.

지난해 '깐부회동' 당시 '치맥(치킨+맥주)' 회동으로 예상 밖 마케팅 효과가 있었던 만큼, 주류업계에선 이번 삼겹살·소주 회동을 앞두고 물밑 경쟁을 벌였다.

승자는 하이트진로였다. 황 CEO는 하이트진로의 맥주 '테라'와 소주 '참이슬' 조합의 소맥을 마셨다.

한편 황 CEO의 지난해 방한 당시 테이블에 놓여있던 주류도 테슬라였다. 또 소맥을 말아주는 기구인 '테라타워'가 국내외 언론과 소셜미디어(SNS)를 통해 전세계에 노출되며 큰 홍보 효과를 누렸다.

당시 하이트진로는 회동 장소가 깐부치킨 삼성점으로 정해지자 특판 영업인력을 투입하고 브랜드 홍보물과 주류 공급 상황을 점검하는 등 공을 들인 것으로 전해졌다. 이후 하이트진로는 해당 매장을 실제 배경으로 치맥 회동 장면을 담은 광고를 만들기도 했다.

주류업계는 이날 회동 장소로 정해진 고깃집 인근에 평소보다 더 많은 영업 담당 직원들을 배치하고 해당 상권 일대를 중심으로 자사 제품의 진열 상태와 재고, 홍보용 입간판 등을 긴급 점검하기도 했다.