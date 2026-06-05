홍대 삼겹살집에 뜬 젠슨 황…'테슬라' 이어 '카스' 원샷

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 서울 마포구 홍익대학교 인근의 삼겹살집에서 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 회동을 하고 있다./사진제공=뉴스1

주류업계의 관심이 쏠렸던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 술잔에는 하이트진로의 '테슬라'(테라+참이슬)와 오비맥주의 '카스'가 차례로 채워졌다.

황 CEO는 5일 오후 홍대 인근의 한 참숯구이전문점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 만찬을 가졌다.

지난해 '깐부회동' 당시 '치맥(치킨+맥주)' 회동으로 예상 밖 마케팅 효과가 있었던 만큼, 주류업계에선 이번 삼겹살·소주 회동을 앞두고 물밑 경쟁을 벌였다.

이날 만찬 테이블에는 하이트진로의 맥주 '테라'와 소주 '참이슬' 조합이 올랐다. 참석자 가운데 가장 마지막에 도착한 황 CEO는 첫 잔으로 테라 맥주를 단숨에 비운 뒤 참석자들과 건배를 나눴다.

황 CEO는 이후 직접 맥주를 따라주며 분위기를 이끌었다. 참석자 중 막내인 구광모 LG그룹 회장이 삼겹살을 굽고 술을 따르는 모습도 포착됐다.

식사 도중 맥주 주종이 오비맥주의 카스로 바뀌기도 했다. 식당 직원이 카스와 참이슬을 섞어 만든 소맥을 황 CEO가 원샷하는 모습도 확인됐다.