소맥 마시며 "More HBM!"…'4개의 선물' 안긴 젠슨 황 "한국 바빠질 것"

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 젠슨 황(왼쪽 두 번째) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근의 한 고깃집에서 최태원(왼쪽) SK그룹 회장, 구광모(오른쪽) LG그룹회장, 이해진 네이버 의장과 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 하고 있다. 2026.06.05. [email protected] /사진=조성우

젠슨 황 엔비디아 CEO와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 간 회동이 마무리됐다.

네 사람은 5일 오후 7시 전후로 서울 홍대입구의 한 고깃집에 모여 식사를 시작했다. '삼겹살에 소맥'이 메뉴였다. 황 CEO는 "Go Korea, SK. Go LG, Naver"라고 건배사를 했다. 소맥잔을 연거푸 들이키며 담소를 나누는 등 화기애애한 모습을 보였다. 주변에 앉은 가족 예약자들과 기념 촬영을 하기도 했다.

황 CEO는 식사 중간 식당 밖으로 나와 "한국에 네 개의 새로운 사업을 선물로 가져왔다"며 최근 발표한 신제품들을 거론했다. 차세대 AI 가속기 베라루빈, 베라 CPU, RTX 스파크, 젯슨 토르였다.

그는 "베라루빈은 많은 HBM과 많은 LPDDR을 사용할 것"이라며 "베라 CPU, RTX 스파크도 많은 메모리를 사용할 것"이라고 언급했다. 이어 "한국은 매우 매우 바빠질 것"이라며 "한국에 AI 연구를 위한 매우 중요한 연구센터를 짓겠다"고 강조했다. 그러면서 취재진과 시민들에게 "More HBM!" 호응을 유도하기도 했다.

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 젠슨 황(왼쪽 세 번째) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근의 한 고깃집에서 최태원(오른쪽) SK그룹 회장, 구광모(왼쪽) LG그룹회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동을 마친 뒤 기념촬영 하고 있다. 2026.06.05. [email protected] /사진=조성우

식사는 오후 9시쯤 마무리됐다. 결제는 이해진 의장이 네이버페이로 진행했다. 구광모 회장은 "고기를 많이 구웠다"며 "취한 거 같다"고 말했다. 최태원 회장은 업무 얘기를 나눴는지를 묻는 질문에 고개를 저었다.

황 CEO는 '한국에 언제 또 올 것인가"라고 묻는 질문에 "몇 달 마다 오겠다"며 "왜냐면 토니(최태원 회장의 영어 이름)가 맛있는 거 사줄 거니까"라고 답했다.

네 사람은 고깃집 인근 BBQ치킨으로 이동했다. '치킨집 2차'가 시작된 것이다. 구 회장을 시작으로 이 의장, 황 CEO, 최 회장이 차례로 나와 취재진과 시민들에게 치킨을 나눠주는 모습도 보였다. 그리고 오후 10시30분쯤 회동을 최종 종료했다. 치킨값 계산은 최 회장이 한 것으로 알려졌다.

황 CEO는 6일에는 일단 휴식을 취할 것으로 알려졌다. 7일에는 서울 잠실야구장에서 진행되는 두산베어스 홈경기에 시구자로 나선다. 박정원 두산그룹 회장이 시타를 위해 배트를 들 예정이다. 오는 8일에는 여의도 LG트윈타워, 양재동 현대차그룹 본사 등을 찾는 일정이 거론되고 있다.