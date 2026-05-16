"숙면과 힐링을 동시에...마사지 받으며 깊은 잠" 코웨이, 안마 침대 내놨다

코웨이(94,700원 ▼1,500 -1.56%)가 편안한 숙면 케어에 강력한 마사지 기능을 더한 '비렉스(BEREX) M시리즈' 안마 매트리스 침대를 출시했다고 16일 밝혔다.

코웨이 비렉스 M시리즈는 매트리스에 안마 모듈을 탑재한 신개념 슬립테크 침대다. 피로 회복부터 숙면까지 끊김 없이 이어지는 원스톱 수면 케어를 경험할 수 있다. 편안히 누워 마사지를 즐기고 그대로 자연스럽게 잠들 수 있어, 안마를 받은 뒤 잠을 청하기 위해 침대로 이동해야 하는 번거로움을 없앴다.

비렉스 M시리즈는 마사지를 받을 때만 안마 모듈이 올라오는 히든 구조를 적용해 이질감 없이 매트리스 본연의 편안한 착와감을 제공한다. 안마 기능 작동 시 제품 하단에 내장된 안마 모듈이 매트리스 표면으로 올라와 밀착 마사지를 진행한다.

안마가 끝나면 안마 모듈이 아래로 내려가고, 몸이 닿는 부분에 매트리스가 다시 채워져 등 배김 없이 일반적인 침대로 안락하게 사용할 수 있다. 매트리스 부분은 고밀도 메모리폼과 내장재로 구성돼 몸을 편안히 감싸주고 지지해준다.

비렉스 M 시리즈는 강력한 전문 마사지 기술력으로 근육을 부드럽게 이완시키며 숙면을 돕는다. 척추 길이와 굴곡을 자동으로 감지해 체형에 최적화된 맞춤 마사지를 제공하며 목부터 등, 허리, 엉덩이까지 부위별로 원하는 강도를 12단계로 섬세하게 설정할 수 있다. 안마 취향에 따라 강력한 주무름과 두드림 기능을 갖춘 'MM형'과 척추 라인을 따라 부드럽게 지압해주는 'MS형' 중 안마 모듈을 선택 가능하다.

깊은 수면부터 상쾌한 기상까지 하루의 시작과 끝을 케어하는 10가지 수면 특화 테마도 탑재했다. 취침 전에는 온열볼로 신체를 따뜻하게 데워 피로를 효과적으로 풀어주며, 수면 유도에 최적화된 마사지를 통해 깊은 잠으로 이끈다.

비렉스 M시리즈는 온가족이 안심하고 사용할 수 있도록 안전성을 강화했다. 엄격한 2중 내구성 평가 시험을 거쳐 안마 모듈을 포함한 완제품 품질 신뢰성을 확보했다. 안마 중 잠이 들어 뒤척임으로 신체가 안마 구간을 이탈하면 이를 감지해 자동으로 작동을 멈춘다. 키즈락 기능도 적용돼 아이가 있는 집에서도 안심하고 사용할 수 있다.

코웨이 관계자는 "비렉스 M시리즈는 매트리스 본연의 안락함과 강력한 안마 기능을 하나로 결합해 안마 후 잠자리를 옮겨야 하는 번거로움을 완벽히 해결했다"며 "하루의 시작과 끝에서 피로를 풀고 최적의 숙면을 돕는 원스톱 맞춤 수면 솔루션을 기반으로 휴식과 회복의 경험을 새롭게 정의하고 프리미엄 슬립테크 시장의 선구자 지위를 확고히 해나가겠다"고 말했다.