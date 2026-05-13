폭염 취약계층 지원, AI 침수예측… 서울시, '여름철 종합대책' 가동

지난해 9월 24일 서울 중구 명동에 거센 비가 쏟아지고 있다. /사진=뉴시스

서울시는 여름철 재난 대비를 위한 '2026년 여름철 종합대책'을 가동한다고 13일 밝혔다.

이번 대책은 △폭염 △수방 △안전 △보건 4대 분야를 중심으로 폭염 취약계층인 어르신, 노숙인, 쪽방주민 등을 위한 맞춤형 쉼터를 운영하고 안부확인 서비스를 강화하는 것이 핵심이다.

우선 폭염에 신속하게 대응해 피해를 최소화하기 위해 '폭염 위기경보 단계별 대응체계'를 오는 9월 30일까지 가동한다. 평시에는 모바일상황실에서 징후를 감시하고, 1~2단계 특보가 발령되면 종합지원상황실을 운영한다. 특보가 지속되는 등 대규모 피해가 우려되는 3단계에는 재난안전대책본부를 가동해 폭염 재난에 대응한다. 어르신, 노숙인·쪽방 주민, 중증장애인, 저소득층 등 취약계층에 대한 폭염 맞춤형 지원도 진행한다.

취약계층은 물론 시민 누구나 무더위를 피할 수 있는 경로당 및 이동노동자쉼터, 공공청사 등 총 4070개소를 여름철 무더위쉼터로 지정해 운영한다. 편의점·은행·통신사 대리점 등 민간협력 기후동행쉼터도 418개소 마련했다. 자세한 위치는 서울안전누리 누리집에서 확인할 수 있다.

도심 열섬 현상 완화 대책도 시행한다. 물을 뿌려 온도를 낮추는 '쿨링로드'를 다음달부터 오는 9월까지 운영하고 살수차 199대를 투입해 '도로 물청소'를 실시한다. 시원한 야외활동을 돕는 이동형 무더위쉼터(해피소)를 신설하고 쿨링포그(48개소), 그늘막(717개)도 추가로 설치한다.

AI(인공지능) 기술을 활용해 기상레이더 영상을 분석한다. 강남역, 도림천 일대 등 주요 침수취약도로 15개소의 침수 위험을 예측해 현장 대응을 강화한다. 일상 밀접 방재시설도 관리한다. 우기 전 하수관로(1627km)를 준설하고 빗물받이 57.5만 개소를 집중 청소한다. 맨홀 추락방지시설은 1만 28개도 추가 설치한다. 아울러 침수취약지역을 중심으로 하수관로 221개소, 총 224.6km 구간도 개선·정비한다.

오존 예·경보제를 시행하고 오는 8월까지 배출사업장 특별단속과 자동차 배출가스 및 공회전 단속 등 오존 계절관리 대책을 추진해 여름철 대기질 관리에 힘쓴다. 또 도심 행사장·행락지·공원·한강공원 등 다중 이용 장소의 청결 유지에도 나선다.

김형래 서울시 정책기획관은 "기후 위기로 인해 예측을 뛰어넘는 폭염과 기습적인 폭우가 이제 우리 일상이 된 만큼, 시민의 생명과 안전을 지키는 것을 최우선 과제로 삼고 모든 행정력을 집중할 것"이라며 "시민 여러분께서도 폭염이나 호우특보 등 경보 및 안내사항에 적극적인 협조와 주변의 어려운 이웃에게 따뜻한 관심을 부탁드린다"고 말했다.