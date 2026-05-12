8천피 코앞인데 외국인 2.5조 매도 폭탄…장중 4%대 '뚝'

장 초반 7999선까지 상승하며 사상 최고치를 경신한 코스피가 장 중 하락 전환했다.

12일 오전 10시39분 현재 코스피는 전 거래일 대비 350.85포인트(4.49%) 내린 7471.39를 나타내고 있다. 이날 상승 출발한 코스피는 장 초반 7999.67까지 오르며 사상 최고치를 경신했다.

이날 코스피 시장(한국거래소 기준)에서 외국인이 2조5646억원 순매도다. 개인과 기관은 각각 1조8827억원, 6505억원 순매수다.

코스피 업종 대다수가 약세다. 증권이 7%대 하락세다. 건설은 5%대, 화학은 4%대 내림세다. 금융, 금속, IT(정보통신) 서비스, 제조, 전기·전자는 3% 이상 떨어지고 있다. 통신은 2% 이상 오르고 있다.

코스피 시가총액 상위 종목 중 LG에너지솔루션(417,000원 ▼25,000 -5.66%)과 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)가 6%대 약세다. 기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%), 두산에너빌리티(110,800원 ▼6,300 -5.38%)는 5% 이상 하락하고 있다. SK스퀘어(1,098,000원 ▼73,000 -6.23%)와 SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%)는 각각 4% 이상, 1% 이상 떨어지고 있다. 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)는 3%대 내림세다. 이날 SK하이닉스와 삼성전자는 장 초반 각각 196만7000원, 29만1500원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다.