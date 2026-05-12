블룸버그 "코스피 5%대 급락 원인은 김용범 AI 국민배당금 제안"

(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자 = 코스피가 장중 7500선대로 밀린 12일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 2026.5.12/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자

12일 코스피가 장중 한 때 7400대까지 떨어진 가운데, 외신에서 코스피 급락 원인이 김용범 청와대 정책실장의 '국민배당금' 논의 제안 때문이라는 분석이 나왔다.

블룸버그 통신은 이날 오전 10시50분 경 "한국의 한 고위 정책 당국자가 AI(인공지능) 산업에서 발생한 세수를 활용해 국민들에게 배당금을 지급해야 한다고 주장하면서 한국 증시가 크게 출렁였다"고 보도했다.

블룸버그는 "김용범 대통령실 정책실장이 페이스북에 올린 글은 이날 한국 증시의 극심한 변동성을 촉발했다"며 "투자자들이 해당 제안이 실제 어떤 정책을 의미하는지 해석하는 과정에서 혼란이 커졌기 때문이다"고 설명했다.

코스피는 이날 전 거래일 대비 131.17포인트(1.68%) 오른 7953.41로 출발해 장 중 한 때 7999.67까지 오르며 8000을 넘봤다. 그러나 오전 10시 경 급격히 하락하면서 장 중 한 때 5.12% 떨어진 7421.71까지 내려가기도 했다. 김 실장이 페이스북에 AI 국민배당금 제안을 한 직후다. 동시에 삼성전자와 SK하이닉스 주가도 강세에서 약세로 급격히 전환했다. 이날 오후 1시20분 기준 외국인 순매도 1, 2위 기업은 SK하이닉스와 삼성전자다. 외국인은 SK하이닉스는 2조7597억원, 삼성전자를 1조1148억원 팔고 있다.

블룸버그는 "김 실장은 AI 시대의 초과이익은 구조적으로 소수에게 집중될 수밖에 없기에 메모리 반도체 기업과 핵심 엔지니어, 자산 보유자들은 큰 혜택을 얻겠지만 상당수 중산층은 간접 효과만 경험하게 될 가능성이 높다"며 "김 실장의 발언은 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)와 SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%) 같은 반도체 기업이 AI 슈퍼사이클로 막대한 수혜를 입는 가운데, 그 이익을 사회적으로 재분배해야 한다는 압력이 커지고 있음을 보여준다"고 했다.

그러면서도 "이후 김 실장이 기업 이익에 대한 새로운 횡재세를 도입하자는 것이 아니라 AI 붐으로 늘어난 초과 세수를 활용하자는 의미라고 해명하면서 코스피는 낙폭을 상당 부분 만회했다"며 "삼성전자와 SK하이닉스 주가 역시 급락 후 반등했다"고 덧붙였다. 코스피는 장중 낙폭을 일부 회복했으나 오후 2시 기준 여전히 2%대 약세에 머무르고 있다.