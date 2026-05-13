서울시, 14일부터 '쉬엄쉬엄 한강 3종 축제'체험 프로그램 예약 시작

서울시는 제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제 프로그램 참여자를 선착순 모집한다고 13일 밝혔다. /사진제공=서울시

서울시는 제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제 프로그램 참여자를 14일 오후 2시부터 선착순 모집한다고 13일 밝혔다.

제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제는 다음달 5일부터 7일까지 뚝섬한강공원 일대에서 열린다. 제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제는 기록과 순위 경쟁 중심의 기존 스포츠 행사와 달리, 시민 누구나 자신의 속도와 방식에 맞춰 완주와 참여의 즐거움을 경험할 수 있게 기획한 시민 참여형 축제다. 한강을 배경으로 3종 경기와 다양한 체육·건강·문화 프로그램을 운영한다.

축제에선 대형 수상 놀이터 '해치 아일랜드'를 중심으로 K콘텐츠 연계 프로그램, 해치 미션 챌린지, 단오 체험, 한강 스포츠 챌린지 등 다채로운 시민 참여형 콘텐츠를 운영한다.

다양한 민간기업과의 협업을 통해 지난해보다 더욱 풍성한 즐길거리를 선보일 예정이다. 축제 프로그램 참여를 희망하는 시민은 네이버 예약 사전신청 기능을 통해 신청하면 된다.

쉬엄쉬엄 한강 3종 경기와 함께 어린이 철인 3종 경기인 '아이언루키'가 뚝섬한강공원 야외수영장에서 열린다. 또 축제의 시그니처 프로그램인 외국인 한강 도하 수영대회와 장애인 수영경기 참가 접수도 함께 진행 중이다.

김명주 서울시 관광체육국장은 "시민 모두가 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 행사 운영과 안전관리에 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.