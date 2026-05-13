충남도, 日 관광객 유치 위한 관광 상품 개발 추진

충남도청사가 위치한 내포신도시 전경./사진제공=충남도

충남도가 일본 간사이 지역 관광객을 유치하기 위한 '충남관광 상품 개발'에 나섰다

도는 도 일본사무소, 충남관광협회 등으로 구성된 충남 방문단이 지난 11일부터 2박 3일간의 일정으로 일본 오사카, 후쿠오카를 찾아 현지 여행사 등과 충남관광 신규 상품 개발을 위한 협의를 진행했다고 13일 밝혔다.

일본 현지 여행사와의 관계망을 새롭게 구축하고 충남을 목적지로 하는 특화 관광상품 개발을 중점적으로 협의했다.

일본 주요 여행사인 클럽 투어리즘·에이치아이에스(HIS)·제이티비(JTB)를 방문해 충남관광을 알렸다.

일본 관광객을 대상으로 하는 미식·계절 등 주제형 신규 상품 개발도 논의했다.

한국관광공사 후쿠오카지사와의 면담을 통해 충남관광 홍보·활성화 방안을 논의하고 상호 협업도 제안했다.

도 관계자는 "이번 방문을 통해 일본 관광시장의 최신 경향과 한국 여행 수요를 파악하는 한편, 현지 업계와의 협력 기반을 마련해 일본 관광객의 충남 유치를 위한 발판을 다졌다"며 " 일본 관광객이 한국의 대표 여행지로 충남을 즐겨 찾을 수 있도록 현지 여행사, 관계기관과의 협력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.