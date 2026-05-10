안규백, 취임 후 첫 방미…"전작권 전환 속도 내는데 문제 없어"

(인천공항=뉴스1) 김진환 기자 = 안규백 국방부 장관이 10일 오전 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관과 회담을 위해 인천국제공항 제2터미널에서 워싱턴D.C로 출국 전 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 안 장관은 11일(현지시간) 워싱턴D.C에서 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관과의 회담을 비롯해 미국 해군성장관 대행, 상원 군사위원장 및 간사, 해양력소위원장 등 미측 정부와 의회 인사를 만날 예정이다. 2026.5.10/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(인천공항=뉴스1) 김진환 기자

안규백 국방부 장관이 취임 후 첫 방미길에 올랐다.

안 장관은 10일 오전 인천국제공항에서 출국 전 기자들을 만나 "한미는 체계적이고 안정적, 일관적으로 (전시작전통제권 전환) 준비를 해 왔다"며 "그런 측면에서 전작권 전환에 속도를 내는 것은 크게 문제가 없다고 생각한다"고 말했다.

전작권 전환을 위해서는 △최초작전운용능력(IOC) 검증 △완전운용능력(FOC) 검증 △완전임무수행능력(FMC) 검증 등 3단계를 거쳐야 한다. 현재 2단계 FOC 검증 단계가 진행 중이다.

한국 측은 올해 내 2단계 검증을 마무리한 뒤 오는 2028년 내 최종 전환을 목표로 추진 중인 것으로 알려졌다. 하지만 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 최근 미 하원 군사위원회 청문회에서 전환 시기를 2029 회계연도 2분기(한국 기준 1분기)로 제시하며 양국의 인식차를 드러낸 바 있다.

안 장관은 "지난해 한미안보협의회의(SCM) 때 금년도 연말 SCM에서 (전작권 전환) 연도를 확정하자 말씀을 드렸다"라며 "이번에도 주요 현안 중 하나가 될 것"이라고 밝혔다.

한국형 핵추진잠수함 도입 사업의 추진 현황에 대해선 "양국 정상이 대전제로 합의한 사안이므로 후속 조치 이행이 굉장히 중요하다"라며 "미 측에서 일정 부분 연료 지원을 해주면 (건조 등) 과정을 밟는 건 큰 문제가 없다고 생각하며, 한미 간 상호 협조 이런 부분을 논의할 것"이라고 했다.

안 장관은 상반기 내 1차 협상이 열릴 가능성에 대해선 "당연하다"라며 "한미가 절차와 순서에 따라 하기로 했기 때문에 어떤 어려움이 있더라도 한미 군사 당국 간 해결하게 될 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "그동안 한미는 어떤 현안과 어려움이 있더라도 약속과 절차 이행에서 크게 문제가 없었다"며 "미측에서 일정 부분 연료에 대해 우리한테 지원해 주면 그 (건조) 과정을 밟는 것은 큰 문제가 없다"고 덧붙였다.

안 장관이 지난해 7월 취임한 이래 미국 출장길에 나서는 것은 이번이 처음이다. 그는 오는 14일까지 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관을 비롯해 미국 해군성장관 대행, 상원 군사위원장 및 간사, 해양력소위원장 등을 만나 전작권 전환, 핵추진잠수함 건조 등 한미 국방 현안을 논의할 예정이다.