[인터뷰]이원택 "정청래, 무계파주의자…봐주기? 전혀 없었다"

이원택 더불어민주당 전북지사 후보 /사진=이 후보 캠프

"제가 아는 정청래 대표는 무계파주의자입니다. 아주 원칙적인 사람이죠. 자신을 도왔다고 해서, 자기 계파라는 이유로 잘못을 저지른 사람을 봐주거나 할 사람이 절대 아닙니다."

이원택 더불어민주당 전북지사 후보는 8일 전북 전주시 민주당 전북도당에서 진행한 머니투데이 더300(the30)과의 단독 인터뷰에서 이같이 언급하며 자신에 대한 민주당 윤리감찰단의 무혐의 결론이 보은성이라는 일각의 의혹을 일축했다.

이 후보는 지난달 7일 이른바 식사비 대납 의혹에 휩싸였다. 민주당 윤리감찰단은 정 대표 지시로 즉각 조사에 착수했고 이튿날 '혐의없음' 결론을 내렸다. 이보다 앞선 지난달 1일 대리비 지급 논란이 불거진 김관영 전북지사가 전격 제명 결정이 난 바 있어 정치권 일각에선 이 후보가 정 대표 측근이라는 이유로 특혜를 받은 것이 아니냐는 의심을 제기했다.

이 후보는 "(지난해 민주당 대표 선거에서) 제가 정 대표를 도운 것은 맞지만 정 대표는 '내편'이라는 생각이 전혀 없는 원칙론자이자 무계파주의자"라며 "계파가 있다면 보호할 것이 아니냐. 그런데 내가 아는 정 대표는 그런 계파나 계파를 보호해야 한다는 생각이 전혀 없다"고 설명했다. 그러면서 "(특혜 의심을) 키우는 분들이 있는 것 같다. 의심을 키웠을 때 득이 되는 분들이지 않겠나"라고 했다.

이 후보는 "이번 의혹은 민주당 경선(8~10일) 경선 직전에 제기됐다. 경선 중에는 추가 의혹이 나왔다"며 "개인적으로는 경선에 영향을 주기 위해 (의혹을 제기한 측에서 진술 등을) 조작한 것으로 판단하고 있다. (공직선거법상 제3자 기부행위 제한 혐의로) 고발돼 경찰 조사가 이뤄지고 있는데 조사 후에 이번 의혹을 기획한 사람들에도 책임이 뒤따라야 한다고 생각한다"고 지적했다.

이 후보는 "오죽했으면 경찰에 거짓말 탐지기라도 사용해 제발 수사를 빨리 진행해달라고 했다. CCTV만 공개되면 될 일 아니냐고 물었으나 (경찰 설명에 따르면) 식당 CCTV가 복원이 쉽지 않다고 하더라"라며 "(정책에 관해 설명해달라고 해서) 설명하고 질의응답 한 뒤 제 식사비 값만 내고 먼저 나왔다. 이후 식사비를 누가 낸 지 도대체 내가 어떻게 알 수 있겠나"라고 거듭 무고함을 주장했다.

(전주=뉴스1) 유경석 기자 = 이원택 더불어민주당 국회의원이 13일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 전북도지사 출마 선언을 하고 있다. 2025.10.13/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(전주=뉴스1) 유경석 기자

이 후보는 개발에 속도를 내지 못하고 있는 새만금과 관련해서 "최근 9조원의 투자 계획을 발표한 현대자동차그룹이 2029년까지 공장을 완공하겠다고 한다"라며 "(이재명 대통령의 남은 임기와 새 도지사의 임기인 향후 4년간) SOC(사회간접자본)가 완결이 돼야 한다. 공항·도로·항만 그리고 항만까지 들어가는 철도까지 조기에 마무리하는 것이 목표"라며

이 후보는 "앞으로 재생에너지를 위해 (새만금에) 투자할 기업들이 많아지게 될 것"이라며 "유럽의 탄소국경조정제도(유럽 내 생산 제품보다 탄소 배출량이 많은 수입품에 환경 부담금을 매기는 규제)가 시행된다. 점차 품목이 확대될 수밖에 없기 때문에 재생에너지는 필수인데 그런 측면에서 새만금이 큰 장점을 지녔다"고 소개했다.

이 후보는 지방소멸 대책에 대해서는 "대부분 지방자치단체가 지방소멸을 막겠다며 (양질의 일자리 창출을 위한) 기업 유치에 도전한다"며 "성과는 빈약한데 외부 기업 유치에 힘을 쏟느라 지역의 기업들에 소홀해 (이들이 다른 지역으로 이동하며) 지역소멸을 부추긴 측면이 있다"며 "기업 유치 전략도 중요하지만 이 전략 만으론 한계가 있다고 보고 있다"고 했다.

이어 "도내의 기업이 망하는 것을 우선 멈춰야 한다"며 "전북의 역내 산업 생태계를 강화하는 전략도 동시에 추진돼야 한다. 전북의 소기업이 중소·중견기업으로 성장하고 나아가 대한민국을 대표하는 기업으로 성장할 수 있게 자원을 집중할 것"이라고 덧붙였다.