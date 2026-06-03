李대통령 "최악의 저질들" 발언에…여야, SNS 공방전

박주민 더불어민주당 의원이 오세훈 국민의힘 서울시장의 글을 공유하며 "적극소통 홍보 감사하다"고 적었다. /사진=박주민 페북 캡처

3일 이재명 대통령이 X(엑스)에 쓴 "최악의 저질들에게 지배 당하지 않기 위해 투표 했느냐"는 발언을 두고 정치적 공방이 오갔다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 "이래서 투표가 필요하다"고 이 대통령을 비판하자 박주민 민주당 의원이 "홍보 감사하다"며 맞받았다.

이 대통령은 3일 오전 SNS(소셜미디어)에 "플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나요?"라며 투표 독려 글을 올렸다.

오 후보는 이 글을 공유한 뒤 "이래서 시민 여러분의 투표가 필요하다"는 내용의 비판글을 올렸다. 박 의원은 이후 오 후보의 글을 다시 공유하며 "이재명 정부의 적극 소통 홍보 감사하다"고 맞받아쳤다.

국민의힘은 이날 논평을 내고 "지방선거 본투표가 시작된 오늘 아침까지도 이 대통령의 노골적인 선거 개입 잔꾀가 눈물겹다"며 비판했다. 장동혁 국민의힘 대표도 "이재명의 말대로 투표를 포기하면 최악의 저질들에게 지배당하게 될 것"이라고 했다.

그러자 이 대통령은 이날 오후 또 다른 글을 올려 "민주주의의 기본 원리와 선거 참여를 강조하는 말이 선거운동이나 정치 중립의무 위반이라 생각하는 사람이 있다면 그는 어머니나 유·초등 선생님을 찾아 스스로의 도덕적 민주적 판단 기준이 온당한 지극히 초보적인 의논을 해 볼 필요가 있다"고 반박했다.