민주당 "정치적 무관심 결과는 최악의 지배…한 표 꼭 행사해 달라"

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 더불어민주당 선거대책위원회 공보단장을 맡고 있는 강준현 수석대변인이 19일 서울 여의도 국회에서 진행된 6.3 전국지방선거 현안 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.05.19./사진=김근수

강준현 더불어민주당 수석대변인이 "마지막까지 주권자 국민으로서 여러분의 소중한 한 표를 꼭 행사해주시기를 바란다"고 밝혔다.

강 수석대변인은 3일 논평에서 "우리의 한 표는 절대 가볍지 않다"며 "대한민국의 주권자인 국민이 권한을 누구에게 위임하느냐에 따라 우리의 삶은 완전히 달라진다"고 밝혔다.

이어 "나 하나쯤은 안 해도 그만이라는 정치 무관심의 대가는 플라톤이 말한 '최악의 인간들에게 지배당하는 것'일 수 있다"며 "역사의 피와 땀으로 일궈낸 우리의 투표권으로 이제 더 나은 세상과 더 위대한 역사를 남겨야 한다"고 했다.

강 수석대변인은 "민생 회복과 사회 개혁, 지역 성장 등의 과업을 완수할 수 있는 이재명 정부에 더욱 힘이 실려야 한다"며 "더불어민주당을 선택하는 것이 그 힘이고 그것이 국민이 진정으로 승리하는 공식"이라고 했다.

이어 "아직 선택의 시간은 충분히 남았다"며 "이재명 정부와 함께 국가 정상화와 대도약·대전환의 기틀을 마련할 수 있도록 일 잘하는 더불어민주당 후보에게 힘을 실어주시길 마지막까지 간곡히 호소한다"고 덧붙였다.