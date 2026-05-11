[오늘날씨]"우산 챙기세요"…전국 곳곳 비바람, 수도권 5~20㎜

오늘(11일) 전국 대부분 지역에 비가 내릴 전망이다. 사진은 서울 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 출근하고 있는 모습./사진=뉴스1

오늘(11일) 전국 대부분 지역에 비가 내릴 전망이다.

11일 기상청에 따르면 오는 이날 우리나라는 오전부터 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받을 것으로 관측됐다. 이에 따라 중부지방은 대체로 흐리고 남부지방은 가끔 구름이 많다가 오후부터 차차 흐려지겠으며, 제주도는 대체로 맑을 전망이다.

이날 내리는 비는 오전 6시 중부지방에서 시작돼 오후 12시부터 전북과 경북권으로 확대될 예정이다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원내륙·산지 5~20㎜(밀리미터), 충청권과 전북 10~40㎜, 대구·경북 5~40㎜, 강원동해안 5㎜ 미만이다.

기상청 관계자는 "비가 내리는 지역은 가시거리가 짧고 도로가 미끄러울 수 있어 운전자는 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행해야 한다"며 "내륙을 중심으로 우박이 떨어질 수 있어 농작물과 시설물 피해 예방에도 신경 써야 한다"고 당부했다.

내일 아침 최저기온은 8~17도(℃), 낮 최고기온은 19~26도로 평년과 비슷하거나 조금 높을 것으로 보인다.

주요 지역별 아침 최저기온과 낮 최고 기온은 △서울 12~21도 △인천 13~20도 △수원 12~21도 △춘천 9~21도 △강릉 17~24도 △청주 12~24도 △대전 12~24도 △세종 11~24도 △전주 12~25도 △광주 13~25도 △대구 12~24도 △부산 14~22도 △제주 17~25도 등이다.

바람도 강하게 불 것으로 예상된다. 중부지방과 전북, 경북을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞, 산지는 시속 70㎞ 안팎의 강한 바람이 불겠다.

해상에선 서해중부먼바다와 서해남부북쪽먼바다를 중심으로 바람이 시속 25~45㎞로 강하게 불고 물결은 1.0~2.5m로 높게 일겠다. 서해상에는 돌풍과 천둥·번개, 바다 안개가 예상돼 항해·조업 선박은 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음' 수준으로 예상된다. 일부 중서부 지역은 오전과 밤에 대기 정체와 기류 수렴으로 국내 발생 미세먼지가 일시적으로 쌓일 수 있으나, 오후에는 대기 확산과 강수 영향으로 농도가 낮아지겠다.