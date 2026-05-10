개혁신당 김정철 "정원오 토론 회피하나…'鄭 대리인' 토론도 받겠다"

[서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 김정철 개혁신당 서울시장 후보가 3일 서울 용산구 효창운동장에서 열린 제44회 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 선수들에게 인사하고 있다. 2026.05.03. [email protected] /사진=정병혁

김정철 개혁신당 서울시장 후보가 "정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 토론을 회피한다면, 그 대리인과도 토론을 하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 10일 SNS(소셜미디어)를 통해 "정 후보는 최근 정책 발표도 남에게 미뤘다. 회피형 정치라는 새로운 장르를 창시하고 계신 것 아닌가 싶은데 저는 '원오 없는 원오팀'과도 토론하겠다"며 이같이 밝혔다.

이어 "토론만 할 수 있다면 정 후보께서 직접 오지 않고 대리인을 보내도 받겠다"며 "오세훈 국민의힘 서울시장 후보만 괜찮다면 '김정철 vs 오세훈 vs 원오 없는 원오팀' 셋의 토론을 하자"고 했다.

그러면서 "정 후보 본인이 직접 나오기 곤란한 상황일 수 있다"며 "양자 토론은 애초에 받을 수 없는 제안이니 제가 모두를 위한 솔루션을 드리는 것"이라고 덧붙였다.

김 후보는 지난해 대통령 선거 이후 들어선 '2기 이준석 지도부'에서 선출된 당 최고위원이기도 하다. 정계 입문 전 김 후보는 '금융사기 피해자 대리 변호사'로 활동해왔다.

이를테면 1조6000억원에 달하는 최대규모 펀드 사기 사건인 2019년 '라임자산운용 사태'에서 금융피해자들을 대리해 국내 처음으로 투자원금을 100% 반환하라는 승소 판결을 이끌어냈다. 2015년 '이숨투자자문' 사기 사건에서 피해자들을 대리하다가 살해 협박을 받기도 했으나, 결국 가해자들이 중형 선고를 받아냈다.

△성장의 도시 복원 △1인 가구 중심 도시 재설계 △시민 안전 문제 해결 △공정하고 청렴한 행정 △복지 패러다임 전환 등을 내걸고 '6.3 지방선거' 서울시장 선거에 도전했다.

지난 1일 '노동절'을 맞아서는 플랫폼·프리랜서 노동자 경력관리 시스템을 금융·보증기관과 연결해 대출의 문턱을 낮추겠다는 공약을 발표했다. 5인 미만 사업장 소속 직원, 프리랜서, 특수고용직인 임산부 등을 대상으로 '서울 출산급여 플러스'를 신설해 소득 공백을 완화하겠다고 했다. 임금체불, 4대보험 미가입, 불법 파견 등으로 노동법을 위반한 업체에 대한 입찰 감점, 보조금 제한 등을 도입하겠다고 했다.