"중간선거 패배확률 95%"…트럼프 운명 3·4·5 저지선에 달렸다

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 백악관에서 업무 중인 모습./로이터=뉴스1

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란전쟁을 마무리 지으려 나선 배경엔 불안한 11월 중간선거 전망이 자리한다. 최근 이코노미스트는 현재 여론을 토대로 모의 중간선거를 진행하면 민주당이 하원 과반을 차지할 가능성이 95%라고 보도했다. 현재 공화당 우위인 상원 또한 팽팽한 50대 50 구도가 될 수 있다.

중간선거에서 패배하면 이후 정책추진이 어려울 뿐 아니라 정치적 위기도 올 수 있다. 트럼프 대통령은 중간선거 패배시 민주당이 자신을 탄핵할 것이라고 주장해왔다. 이에 트럼프 대통령은 지지율, 물가 등 크게 세 가지 마지노선을 지키는 데 사활을 걸 전망이다.

3: 30%대 지지율 넘어야

지난달 28일 로이터·입소스 공동 여론조사에서 트럼프 대통령 국정 지지율은 34%로 나타나 2기 집권 들어 최저치를 기록했다. 지난달 15일부터 엿새 간 성인 1269명의 응답을 집계한 결과다. 로이터는 "이란 전쟁 선포 이후 휘발유 가격이 급등하면서 지지율이 급락했다"고 분석했다.

이코노미스트 조사에서도 지난 3일(현지시간) 기준 트럼프 대통령 순 지지율은 '-21'로 조사됐다. 지지응답에서 지지하지 않는다는 응답을 뺀 숫자가 순지지율이다. 마이너스21은 조 바이든 전임 대통령은 물론 트럼프 1기 행정부 때보다도 낮다. 이코노미스트는 현재 트럼프 대통령을 향한 비호감은 통계로 표현된 것보다 훨씬 강할 것이라고 분석했다.

가장 큰 문제는 물가였다. 이코노미스트에서 물가 문제에 대한 트럼프 대통령의 순지지율은 마이너스 40 이하였다. 이코노미스트는 "대통령의 인기가 낮은 이유는 경제에 대한 시각 때문"이라며 "경제가 나아지고 있다고 생각하는 사람보다 나빠지고 있다고 생각하는 사람이 더 많다"고 했다.

4: 기름값 마지노선 4달러

(로스앤젤레스 AFP=뉴스1)= 4일(현지시간) 캘리포니아주 로스앤젤레스의 한 모빌(Mobil) 주유소에 갤런당 6달러가 넘는 휘발유 가격이 표시되어 있다. 2026.5.4 ⓒ AFP=뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(로스앤젤레스 AFP=뉴스1) 강민경 기자

로이터 보도에 따르면 5일 기준 미국 전국 평균 휘발유 소매 가격은 1갤런(약 3.78리터)당 4.50달러(6557원)를 넘어섰다. 로이터는 이달 말부터 9월까지 이어지는 자동차 여행 성수기 기간을 앞두고 휘발유 값이 선거 최대 변수로 부상하고 있다면서 이 기간 휘발유 값이 역대 최고치를 경신할 수 있다고 우려했다.

미국 소비자들은 고물가, 고금리로 생활고를 겪고 있다. 미국 연준(연방준비제도·Fed)이 2024년 11월 금리 인하 기조로 돌아서기는 했으나 아직 물가상승률 2% 목표를 달성하지 못했단 이유로 추가 금리 인하를 미루고 있다. 톰슨로이터 칼럼니스트인 제이미 맥기버는 지난 2월부터 시작된 이란 전쟁으로 에너지 가격이 급등하면서 소비자물가지수(CPI), 개인소비지출(PCE) 등 주요 물가지표가 4%까지 상승할 수 있다고 경고했다.

이란 전쟁 전만 해도 배럴당 70달러 중반이었던 브렌트유는 전쟁기간 배럴당 110달러 넘게 뛰었다. 서부텍사스중질유(WTI)도 100달러를 넘나들었다.

5: 상원 절반 지켜야..이민 등 국내정치는 역풍

이코노미스트는 상원에서 공화당과 민주당 격차도 좁혀질 것이라고 전망했다. 현재 상원은 공화당이 민주당보다 6석 우위인데, 5일 모의선거 결과값에 따르면 양당이 절반씩 양분할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 물론 상원 표결에서 동수가 되면 부통령이 캐스팅보트를 행사하지만 의석수 우위가 깨지면 여러 정책추진이 힘을 받기 어렵다.

트럼프 대통령으로선 국내 정책의 지지 확보가 변수인데 쉽지 않은 과제다. 우선 공격적인 이주민 단속 정책은 히스패닉계 유권자들의 불만을 샀다. 지난달 16일부터 닷새 간 성인 2596명을 대상으로 실시된 미국 시카고대 국립여론조사센터(NORC)와 AP 여론조사에 따르면 히스패닉계 응답자 중 트럼프 대통령의 국정운영을 지지하지 않는다(75%)는 응답이 지지한다(24%)의 세 배에 이른다.

트럼프 대통령이 미국 출신 교황 레오14세와 대립하면서 가톨릭계 표심도 변수가 될 수 있다. 지난달 폭스뉴스 조사에서 미국내 카톨릭 유권자 58%가 트럼프 대통령의 이란 문제 대응 방식을 지지하지 않는다고 응답했다.

워싱턴포스트(WP)는 트럼프 행정부가 이미 중간선거 패배에 대비하고 있다고 전했다. 백악관 법률고문실이 민주당의 중간선거 승리 가능성에 대비해 임명직 인사들에게 의회 감독권 행사 관련 규정과 대응 방침을 교육하고 있다고 보도했다. WP는 백악관 참모들 사이에서 최악의 시나리오에 대비해야 한다는 인식이 확산되고 있다고 덧붙였다.