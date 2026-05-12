"옆으로 가라고 XXXX" 폭언...지팡이 짚은 어르신, 결국 열차서 내렸다

어버이날 바로 다음 날인 지난 9일 오후, 경의중앙선 열차 안에서 다리 불편한 노인에게 욕설과 폭언을 쏟아낸 남성 영상이 공개돼 논란이다. /사진=JTBC '사건반장' 캡처

어버이날 바로 다음 날인 지난 9일 오후, 경의중앙선 열차 안에서 다리 불편한 노인에게 욕설과 폭언을 쏟아낸 남성 영상이 공개돼 논란이다.

12일 JTBC '사건반장'은 제보자 A씨로부터 받은 영상을 보도했다. A씨는 "지난 9일 오후 4시30분쯤 경의중앙선 열차 안에서 촬영한 영상"이라고 밝혔다.

영상에는 검은색 상의를 입은 남성이 열차 좌석에 앉은 아버지뻘 되는 노인에게 5분가량 욕설과 폭언을 쏟아내는 모습이 담겼다. 피해 노인은 다리가 불편한 듯 지팡이를 사용하고 있었다.

어버이날 바로 다음 날인 지난 9일 오후, 경의중앙선 열차 안에서 다리 불편한 노인에게 욕설과 폭언을 쏟아낸 남성 영상이 공개돼 논란이다. /사진=JTBC '사건반장' 캡처

영상 속 문제의 남성은 다리가 불편한 노인이 좌석 경계를 넘어온 것에 불만을 표하며 거친 말을 쏟아냈다. 남성은 "옆으로 가라고! 여기 선이 있잖아 XXX야, 안 보여? 옆으로 더 가라고 XXXX" 등 욕설하며 소리를 질렀다.

노인에 대한 남성의 위협은 약 5분간 이어졌고, 옆에서 보다 못한 젊은 커플이 다가와 말리고 나서야 남성은 욕설을 멈췄다. 피해 노인은 소동이 벌어진 뒤 도착한 바로 다음 역에서 하차했다.

제보자 A씨는 "어르신은 원래 목적지였는지 모르겠으나 피해를 보신 후 바로 내렸다"며 "하지만 문제의 남성은 열차에 계속 탑승했다"고 밝혔다. 그러면서 "어버이날 다음 날에 이런 장면을 보게 돼 마음이 너무 아팠다"고 털어놨다.