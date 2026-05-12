주왕산 실종 초등생, 사흘 만에 숨진 채 발견…'실족사' 추정

주왕산국립공원에서 홀로 산행에 나섰다가 실종된 대구 초등학생을 찾기 위한 수색 작업이 사흘째 이어지고 있다. /사진=뉴스1

경북 청송 주왕산국립공원에서 가족과 함께 산행에 나섰다가 실종된 초등학생이 실종 사흘째 숨진 채 발견됐다.

12일 뉴시스에 따르면 주왕산국립공원에서 홀로 등산에 나섰다가 실종된 A군(11)은 이날 오전 10시13분쯤 주봉 인근 등산로 바깥쪽 낭떠러지에서 발견됐다.

당국은 A군이 산행 중 실족한 뒤 사망한 것으로 추정하고 있다.

A군은 실종 당일 가족과 함께 대구에서 경북 청송군 주왕산국립공원 내 대전사를 간 뒤 "산에 조금만 올라갔다 오겠다"며 휴대전화도 없이 홀로 주봉 방향으로 산행을 하러 갔다 실종됐다.

가족들은 지난해에도 주봉을 함께 등반한 A군이 금방 돌아올 것으로 알고 기다리다 오후 5시53분쯤 경찰과 소방 당국에 실종 신고를 했다.

소방과 경찰 등은 헬기 등 장비를 동원해 주요 탐방로와 계곡, 하산로 등을 중심으로 수색 작업을 벌였지만 A군 행방을 사흘간 찾지 못했다. CC(폐쇄회로)TV 영상 등을 확인한 결과 범죄 연루 정황은 없는 것으로 파악됐다.

수색 사흘째를 맞아 당국은 이날 오전 5시33분부터 주왕산국립공원 주봉을 중심으로 헬기 3대, 구조견 16마리, 드론 6대 등 장비 총 58대, 인력 347명을 동원해 합동 수색에 나섰고 A군을 발견했다.

소방 관계자는 "실종된 A군이 주봉 인근 등산로 낭떠러지에서 숨진 채 발견됐다"며 "현재 신원 및 사망 경위 등을 확인 중"이라고 말했다.

당국은 현재 신원과 사망 경위 등을 확인하고 있는 것으로 전해졌다.