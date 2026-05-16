"24억 대박" 1등 당첨자 12명…로또 1224회 당첨번호는?

/사진=동행복권 홈페이지 갈무리

16일 진행된 제1224회 로또복권 추첨 결과 '9, 18, 21, 27, 44, 45'가 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 당첨자를 결정하는 보너스 번호는 '28'이다.

당첨 번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 총 12명으로 집계됐다. 이번 회차의 1등 총 당첨금 규모는 289억8000만원이며, 이에 따라 1등 당첨자 12명은 각각 24억1000만원의 당첨금을 받게 된다.

당첨 번호 5개와 보너스 번호 '28'을 맞힌 2등 당첨자는 70명으로, 1인당 6899만5865원을 받는다.

당첨 번호 5개가 일치한 3등은 3373명으로, 각각 143만1874원을 수령하게 된다.

당첨 번호 4개를 맞혀 고정 당첨금 5만원을 받는 4등은 16만6726명이며, 당첨 번호 3개가 일치해 고정 당첨금 5000원을 받는 5등 당첨자는 271만6244명으로 집계됐다.

당첨금은 지급개시일부터 1년 이내에 수령해야 한다. 기한 마지막날이 휴일이면 다음 영업일까지 받을 수 있다.

당첨금이 200만원을 초과할 경우 복권 뒷면에 이름과 주민등록번호를 기재하고 서명해 청구해야 한다.