'욱일기 문신' 드러내고 쇼핑몰 나타난 남성…"처벌법 만들어야"

경기 수원시 한 대형 쇼핑몰에서 욱일기(전범기) 문신을 드러낸 남성이 목격돼 논란이 일자 관련 처벌법을 마련해야 한다는 지적이 나왔다./사진=온라인 커뮤니티

경기 수원시 한 대형 쇼핑몰에서 욱일기(전범기) 문신을 드러낸 남성이 목격돼 논란이 일자 관련 처벌법을 마련해야 한다는 지적이 나왔다.

서경덕 성신여대 교수는 지난 17일 "한 남성이 왼쪽 종아리에 욱일기 문양의 대형 문신을 새긴 모습이 포착됐다. 욱일기는 일본 군국주의와 제국주의를 상징하는 깃발"이라며 "아무리 표현의 자유가 있다고 해도 이를 버젓이 드러내고 다니는 것은 잘못된 행위"라고 비판했다.

욱일기는 일본이 제2차 세계대전 기간 중 사용한 군기로 일본 군국주의를 상징한다. 태평양전쟁 기간 아시아 각국을 침략할 때 육군과 해군에서 군기로 사용했다.

서 교수는 "무엇보다 우려스러운 건 최근 몇 년 동안 국내에서 이런 일들이 계속해서 벌어지고 있다는 것"이라고 했다.

앞서 지난해 6월 서울 한 대학 건물에 욱일기와 태극기를 합성한 그림이 설치돼 논란이 됐다. 같은 해 9월 경북 김천시에서는 차량에 욱일기를 부착하고 운전하는 여성이 포착됐다. 2024년에는 욱일기 티셔츠를 입은 남성이 오토바이를 몰고 현충일에 부산 한 아파트에서 대형 욱일기가 걸리는 일이 발생해 공분을 샀다.

서 교수는 "이런 일들이 국내에서 계속 벌어지면 일본의 욱일기 사용에 대한 명분을 주는 꼴"이라며 "국내에서의 욱일기 논란을 끊어내고, 관련 처벌법이 빨리 만들어져 이런 일이 재발하지 않도록 해야 한다"고 촉구했다.