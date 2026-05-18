"폭염은 재난" 경기도, 기후보험 등 폭염 대책 강화한다

경기도청 전경./사진제공=경기도

경기도는 다음달부터 시행되는 폭염중대경보에 맞춰 상황관리체계를 개편하고 9월30일까지 폭염 대책기간을 운영한다고 18일 밝혔다.

폭염중대경보는 최상위 폭염특보이며, 체감온도 38℃ 이상의 폭염이 지속되면 발령된다. 도는 폭염 위기경보 수준에 따라 합동전담팀(T/F)을 운영하고 폭염중대경보 발령 시 즉시 재난안전대책본부를 가동한다.

폭염대책으로 △선제적 폭염 대응체계 확립 △도민 생활 밀착형 폭염대책 추진 △폭염피해 예방대책 강화 △거버넌스 기반 폭염대책 추진 등을 마련했다.

폭염중대경보 발령 시 도 발주공사장은 폭염이 심한 낮 시간대 작업중지와 작업시간 조정을 추진하고, 야외 체육행사에 대해서는 행사를 연기·취소하거나 현장 대응인력을 배치하도록 해 안전사고를 예방할 방침이다. 열대야주의보에 대비해 무더위쉼터 야간 연장 운영도 추진한다.

돌봄노인, 노숙인 등 폭염 취약계층에 재정지원을 확대한다. 재난관리기금 24억원, 재해구호기금 22억원 등 총 46억원을 투입해 그늘막 등 폭염저감시설 1227개를 확충한다. 폭염취약계층에 생수, 부채 등 폭염예방물품을 확대 지원한다.

경기기후보험도 보장을 확대한다. 올해는 온열질환 진단비를 기존 10만원에서 15만원으로 높이고 사망위로금 300만원과 응급실 내원비 보장도 신설해 기후재해로 인한 도민 피해를 실질적으로 지원할 계획이다.

아울러 31개 시군 노동안전지킴이 112명을 배치해 폭염특보 시 도내 산업현장 휴게시설과 노동자의 휴식 여부를 점검한다. 마을 단위 예찰·홍보 활동에는 자율방재단 3600명과 함께 무더위쉼터 운영상태와 폭염 취약지역 예찰 활동 등 현장 중심의 폭염예방 활동에 중점을 두고 추진한다.

김성중 행정1부지사는 "폭염은 더 이상 단순한 더위가 아니라 도민 생명과 건강을 위협하는 재난"이라면서 "폭염중대경보 도입에 맞춰 상황관리 체계를 강화하고, 취약계층과 야외근로자 보호를 중심으로 현장에서 작동하는 폭염대책을 추진하겠다"고 말했다.