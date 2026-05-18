서울경찰 '기본질서 리디자인' 3개월…112신고 6% 줄었다

서울경찰청 모습 /사진=김지은 기자.

서울경찰청이 지난 2월부터 '기본질서 Re-디자인' 프로젝트 추진 결과 접수된 2256건의 시민 의견 가운데 80%가 개선됐다고 18일 밝혔다. 해당 기간 112신고도 전년 동기 대비 6% 감소했다.

서울경찰청에 따르면 지난 2월부터 3개월간 시민들의 일상 안전과 관련한 '기초질서 리디자인' 의견을 수렴한 결과 총 2256건이 접수됐다. 이 가운데 경찰은 1802건(79.9%)을 개선했다.

유형별로는 △환경개선 952건(45.2%) △단속강화 436건(19.3%) △순찰강화·홍보 요청 868건(38.5%) 등의 순으로 개선이 완료됐다.

환경개선 의견은 △CCTV 등 시설물 설치 △공·폐가 등 환경개선 △공원 환경개선 △흡연부스 설치 등이다. 단속강화는 △음주소란·불안감조성 등 무질서 행위 단속 △불법전단지 배포·유해업소 단속 등을 통해 처리했다.

박정보 서울경찰청장은 이날 정례 간담회에서 "환경 개선과 관련해선 총 55억 7000만원의 예산이 투입돼 일부가 개선됐고 현재도 공사가 진행 중"이라며 "추가로 56억원 가량의 예산을 확보해 올해 총 100억원이 넘는 예산이 환경 개선 사업에 사용될 것"이라고 말했다.

프로젝트 진행에 따른 치안 효과도 나타났다. 3개월 동안 전체 112신고는 전년 동기 대비 6.2% 감소했다. 특히 상담요청과 불만민원 등이 14.1% 줄었다. 기초질서 위반에 대한 단속이 1만6922건으로 전년 동기간 대비 두 배 가까이(85.5%) 증가한 점도 영향을 준 것으로 보인다.

아울러 경찰은 프로젝트 추진 기간 중 학교주변 유해업소 총 92건을 단속했다. 또 지난해 7월부터 이어온 불법 전단지 단속 관련 총 546건을 검거했다. 그 과정에서 강남 일대 청소년유해매체물인 불법 전단지를 대량 살포한 총책 등 일당 8명을 검거했다.

박 청장은 "이번 프로젝트는 시민들이 일상에서 느끼는 불편과 불안을 직접 발굴하고 개선한다는 점에서 의미가 있다"며 "향후에도 지자체와 협업해 예산확보, 관련 조례 제·개정, 정신건강 공공병상 확대 등을 지속적으로 추진해나가겠다"고 밝혔다.