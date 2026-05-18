안창호 인권위원장 "광주민주화운동 완전한 진상규명 이뤄져야"…기념식은 불참

안창호 국가인권위원장이 7일 오전 서울 중구 국가인권위원회 전원회의실에서 열린 제14차 상임위원회를 주재하고 있다./사진=뉴시스.

안창호 국가인권위원장이 5·18 민주화운동 제46주년을 맞아 "광주 민주화운동에 대한 완전한 진상규명과 피해자에 대한 실질적 배상이 이뤄져야 한다"고 밝혔다.

안 위원장은 18일 성명을 내고 "광주 민주화운동은 군사 독재 권력에 맞서 헌법적 자유와 기본권을 수호하고자 한 시민적 저항이었다"며 이같이 전했다.

안 위원장은 "희생된 모든 이들에 경의를 표하고 국가폭력의 피해자와 유가족에 깊은 위로의 마음을 전한다"고 했다.

이어 "광주민주화운동은 대한민국 헌정질서와 인권 보장 역사의 중요한 분기점이지만 완전한 진상규명과 피해자에 대한 실질적 배상, 명예 회복은 여전히 미완의 과제"라며 정부와 관계기관에 국가 차원의 노력을 촉구했다.

또 "차별과 혐오, 구조적 불평등과 소외는 여전히 해소되지 않은 인권 과제"라며 "어떤 권력도 인간의 존엄·기본권보다 우선할 수 없다는 원칙에 따라 인권국가의 실현을 위해 책임과 역할을 다하겠다"고 전했다.

한편 안 위원장은 이날 광주에서 열린 5.18 민주화운동 46주년 기념식에는 참석하지 않았다. 인권위에선 김학자·오영근·이숙진 상임위원이 기념식에 참석했다.

안 위원장은 지난해 기념식을 찾았으나 광주 시민들의 반발로 발길을 돌린 바 있다. 당시 광주 시민들은 안 위원장이 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 방어권 보장 안건을 의결하는 등 12.3 불법계엄에 동조했다며 그의 참석을 반대했다.