뿔난 삼성맨들 "中에 기술 유출" "의사처럼 줄사직" 엄포...반응 싸늘

18일 삼성전자 노사 막판 협상이 예정된 가운데, 직원들이 "기술 유출" "대규모 사직" 등을 예고해 논란이 일고 있다. 사진은 서울 서초구 삼성전자 사옥/ 사진=뉴스1

18일 정부 주재로 삼성전자 노사 막판 협상이 예고된 가운데 직원들이 "협상 결렬 시 이직해 기술을 유출하겠다", "의사들처럼 대규모 사직하겠다"는 등 엄포를 놔 논란이 일고 있다.

지난 17일 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 '삼성 사내 여론'이라는 제목의 글이 올라왔다.

글을 쓴 삼성전자 직원 A씨는 "협상 결렬되면 다들 CXMT로 이직해서 기술 유출 시키겠다네요"라고 내부 사정을 전했다. 총파업을 사흘 앞두고 18일 열리는 노사 간 마지막 중재 자리가 결렬되면 회사에 피해를 주겠다는 엄포다.

CXMT(창신메모리)는 중국 최대의 D램 제조사다. 앞서 전직 삼성전자 부장이 수백억원대 금품을 대가로 CXMT에 이직한 뒤 국가 핵심기술에 해당하는 18nm D램 공정 파일과 반도체 엔지니어들을 유출, 삼성전자에 수조원대 피해를 준 적이 있다.

18일 삼성전자 노사 막판 협상이 예정된 가운데, 직원들이 "기술 유출" "대규모 사직" 등을 예고해 논란이 일고 있다./사진=블라인드 캡처

삼성전자 노조는 현재의 성과급 상한을 폐지하고 영업이익의 15%를 성과급으로 달라고 요구하고 있다. 예상치인 45조원을 적용하면 반도체 임직원 1인당 평균 지급액이 6억원에 육박한다.

직원 엄포글에 직장인들은 혀를 내둘렀다. "와, 범죄까지 저지르겠다는 마인드" "이러니 외부 여론이 안 좋지" "제발 가, 다신 대한민국에 발 못 붙이게 해야지" "범죄자 되겠다는데 안 말린다" 등 해당 직원을 비난하는 댓글이 대부분이다.

또다른 엄포글도 올라왔다. 삼성전자 직원 B씨는 "긴급 조정이라고? 정부 니들 감당할 수 있냐? 긴급 조정하면 우리도 의사들처럼 대규모 사직 사태 가는 거야. 일 키우지 말라"는 내용의 글을 썼다.

총파업 시 긴급조정권까지 동원할 수 있음을 시사한 정부를 향한 글이다. 국민 생활에 위협을 가하거나 국가 경제를 심각하게 훼손할 우려가 있을 때 노동부 장관은 긴급조정권을 행사할 수 있다. 발동되면 30일간 쟁의행위가 중단되고 중앙노동위원회 주도의 조정 절차가 개시된다. 조정 과정에서 타결 가능성이 희박하다고 판단되면 강제적 중재안도 제시할 수 있다.

이에 직장인들은 "의사들이랑 동급이라 생각하냐" "대규모 사직하면 대규모 채용 뜨는 거지, 뭐 있냐" "자의식 과잉 같다" "퇴사하고 개업 가능한 거냐" 등의 댓글을 남기며 비아냥댔다.

같은 삼성전자 직원은 "글 쓴 사람 사내 게시판에서 욕먹고 있다. 한 명 헛소리한 걸로 여론 악화시키지 마라"라고 부탁했다.