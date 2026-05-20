스타벅스 간 전두환 "맛 좋다"…극우 누리꾼들 '탱크데이' 논란 부채질

온라인 커뮤니티와 엑스에서 퍼지고 있는 스타벅스와 전두환 전 대통령을 합성한 AI 제작 가상 이미지(왼쪽), 최근 논란이 된 스타벅스 코리아의 '탱크 데이' 프로모션 이미지(오른쪽) /사진=엑스 캡처

스타벅스 코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 '탱크데이' 문구를 사용해 논란을 일으킨 가운데 일부 극우성향 누리꾼들이 5·18 조롱 콘텐츠를 제작하는 등 정치·이념적 갈등으로까지 번지고 있다.

지난 19일 한 누리꾼은 엑스에 전두환 전 대통령이 스타벅스 탱크 텀블러를 사용해 음료를 마시는 모습을 구현한 생성형 AI 영상을 공유했다.

영상 속 전 전 대통령은 "맛 좋다. 광주는 하나의 총기를…"이라고 말하며 5·18 민주화운동을 연상시키는 표현을 사용했다.

해당 게시물을 올린 계정 운영자는 프로필 소개글 등을 통해 이재명 정부를 비판하고 윤석열 전 대통령을 옹호하는 이른바 '윤어게인' 성향 게시물을 다수 올려온 극우·친윤 성향 계정으로 파악됐다.

온라인 커뮤니티와 엑스에서 퍼지고 있는 스타벅스와 전두환 전 대통령 등을 합성한 AI 제작 가상 이미지가 퍼지면서 정치 이념적 갈등으로까지 번지고 있다. /사진=엑스 캡처

게시물 댓글에는 "멸공", "내일은 스벅 커피에 샌드위치까지 먹어야지" "좌파 없는 클린 매장" 등 반응이 이어졌다. 일부 이용자들은 생성형 AI 이미지와 영상을 추가로 공유하며 5·18 민주화운동을 조롱하는 듯한 반응을 보였다.

실제로 20일 일부 극우성향 누리꾼들은 스타벅스 이용 인증샷을 남기고 있다. 온라인 커뮤니티와 엑스에는 고(故) 노무현 전 대통령과 이재명 대통령을 비하 및 조롱하는 닉네임을 사용 중인 스타벅스 회원들이 나열된 스타벅스 광화문점 전광판 인증샷이 퍼졌다.

20일 일부 극우성향 누리꾼들이 스타벅스 이용 인증샷을 남기고 있다. 온라인 커뮤니티와 엑스에는 고(故) 노무현 전 대통령과 이재명 대통령을 비하 및 조롱하는 닉네임을 사용 중인 스타벅스 회원들이 나열된 스타벅스 광화문점 전광판 인증샷이 퍼졌다. /사진=온라인 커뮤니티 갈무리

앞서 스타벅스 코리아는 지난 18일 텀블러 탱크 시리즈 프로모션을 진행하며 '탱크 데이'와 '5월 18일'을 나란히 표기해 논란을 빚었다. 이를 본 누리꾼은 5·18 민주화운동 기념일을 조롱 및 모독하기 위한 이벤트라며 비판을 쏟아냈다.

여기에 홍보 문구 중 '책상에 탁'이라는 표현이 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰의 발표를 연상시킨다는 지적까지 나오면서 논란은 커졌다. 특히 이재명 대통령까지 나서 "민주주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태"라고 지적했다.

논란이 커지자 스타벅스 코리아는 "부적절한 문구가 사용되었음을 발견했다"며 사과하고 해당 행사를 중단했다.

지난 19일 서울 시내의 스타벅스 매장의 모습 /사진=뉴스1

정용진 회장도 대국민 사과문을 내고 "대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사 인식과 감수성이 부족했다"고 밝혔다. 손정현 스타벅스코리아 대표는 이번 사태의 책임을 지고 경질됐다.

하지만 논란은 사그라지지 않고 있다. 김수완 신세계그룹 부사장은 직접 광주를 찾아 5·18 단체에 사과의 뜻을 전했지만, 단체 측은 "사전 협의도 없이 왔다"며 면담을 거부했다.

온라인에서는 스타벅스 텀블러를 버리거나 컵을 깨는 영상을 인증하는 등 불매운동 움직임도 이어지고 있다.

실제 주가에도 영향이 나타나고 있다. 한국거래소에 따르면 최근 11만원대를 기록했던 이마트(88,500원 ▼5,100 -5.45%)는 이날 오후 3시 기준 전 거래일보다 5.45% 내린 8만8500원에 거래됐다.