'고금리·고환율' 외국인 2.9조 또 팔았다...코스피 7200선 '턱걸이'

(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자 = 코스피 지수가 외국인 매도세와 삼성전자 노사 리스크 등 영향으로 하락한 20일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 62.71포인트(0.86%) 하락한 7208.95에, 코스닥은 28.29포인트(2.61%) 하락한 1056.07에 장을 마쳤다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간종가 대비 1.0원 내린 1506.8원을 기록했다. 2026.5.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 조연우 인턴기자

고금리·고환율 부담 속에서 20일 코스피가 7200선에서 장을 마감했다. 외국인 투자자들은 10거래일 연속 매도세를 이어갔다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 62.71포인트(0.86%) 내린 7208.95에 거래를 마쳤다.

이경민 대신증권 FICC리서치부장은 "미국 장기 국고채 금리와 원/달러 환율 상승으로 외국인 투자자의 수급 이탈이 지속되고 전 업종 약세를 보였다"며 "미국채 금리는 최근 글로벌 증시 약세의 주된 요인으로 미국채 30년물 금리는 2007년 이후 최고치를 기록하며 5.18%까지 상승했고 미국채 10년물 금리도 4.6%대에서 등락했다"고 분석했다.

이날 코스피 시장(한국거래소 기준)에서 외국인이 2조9482억원을 순매도했다. 개인과 기관이 각각 1조7041억원, 1조1121억원을 순매수했다.

코스피 전 업종이 하락 마감했다. 전기·가스가 5%대 약세였다. 금속, 증권은 4% 이상 하락했다. 화학, 기계·장비는 3%대 내렸다. 보험, 제약, 금융이 1% 이상 떨어졌다. 전기·전자, 제조, 통신은 약보합으로 거래를 마쳤다.

코스피 시가총액 상위 종목 중 두산에너빌리티(101,300원 ▼4,700 -4.43%)가 4% 이상, LG에너지솔루션(384,500원 ▼15,500 -3.88%)이 3% 이상 하락했다. 한화에어로스페이스(1,249,000원 ▼37,000 -2.88%)는 2%대 떨어졌다. 삼성전자(276,000원 ▲500 +0.18%)는 강보합에 거래를 마쳤다. 이날 삼성전자는 노사 임금협상 결렬이 발표된 직후 주가가 3% 이상 떨어졌다. HD현대중공업(636,000원 ▲38,000 +6.35%)은 6%대, 삼성전기(1,061,000원 ▲74,000 +7.5%)는 7%대 상승했다.

코스닥은 전 거래일 대비 28.29포인트(2.61%) 내린 1056.07에 마감했다.

코스닥 시장에서 개인과 기관이 각각 565억원, 1310억원을 순매도했다. 외국인이 2023억원을 순매수했다.

코스닥 업종 중 운송장비·부품이 5%대 하락했다. IT(정보통신) 서비스는 4% 이상 내렸다. 금융, 건설, 유통 제약은 3% 이상 떨어졌다. 화학, 일반서비스, 제조는 2% 이상 하락했다. 기계·장비, 전기·전자는 1%대 떨어졌다. 의료·정밀기기는 강보합이었다.

코스닥 시총 상위 종목 중 에이비엘바이오(106,300원 ▼5,700 -5.09%), 코오롱티슈진(101,200원 ▼5,400 -5.07%), 삼천당제약(347,000원 ▼18,500 -5.06%)은 5% 이상 떨어졌다. 레인보우로보틱스(638,000원 ▼28,000 -4.2%)는 4%대 하락했다. 에코프로비엠(176,700원 ▼5,700 -3.13%)은 3%대, 에코프로(118,700원 ▼2,900 -2.38%)는 2%대 내렸다. 알테오젠(359,500원 ▼7,000 -1.91%)은 1% 하락했다. 파두(112,200원 ▲4,300 +3.99%)는 3% 이상 올랐다.

이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일 종가보다 1.0원 내린 1506.8원(오후 3시30분 종가 기준)을 기록했다.