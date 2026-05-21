머니투데이 오프라인 헤드라인-21일

[종합]
"적자나도 수억 보상" 노조의 '탐욕'…원칙도, 경제도 무시
[삼성전자 총파업 위기]
압박 수위 높인 李대통령 "영업이익은 투자자·주주 몫"
[종합]
똘똘 뭉침 사기단, 뿔뿔이 흩어진 정보…보험금이 새고 있다
[도 넘은 사립대병원 거래]
합작법인 도매사 '쉬운 장사'…돈줄 마른 지방대병원도 노린다
[종합]
"AI, 인식 흔드는 시대…기술이 하지 말아야 할 것 논의 시점"
[오피니언]
방산이라는 이름의 성장산업
삼성바이오 노사, 지금은 함께 달릴 때다
[the 300]
공식선거운동 첫 무대…민주 '수도권'·국힘 '충청권' 택했다
[국제]
빅테크에 금융권까지, AI에 일자리 뺏긴다
[산업]
최태원 회장 "AI, 사회문제 해결 도구로"
스벅 '탱크데이' 수습 안되면…신세계, 지분 헐값매각 '쓴맛'
[금융]
"팔자 펼까" 빚투? 은행 신용대출 2.3조↑
[유니콘 팩토리]
"'ADAS' 달고 코스닥으로 자율주행"
[ICT·과학]
"쿠팡 잡는다'…LG CNS도 'N배송 동맹'
[건설 부동산]
빗나간 정부 예상…매물이 사라진다
[정책사회·문화]
30대 패기냐, 현직 관록이냐…관광세 도입 vs 문화 인프라
[사회]
中조직과 손잡고 1170억 자금세탁 일당 무더기 검거
[증권]
퇴직연금 수익률 6.5% '역대 최고'…가입자 절반은 2% 불과