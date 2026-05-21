머니투데이 오프라인 헤드라인-21일

[종합]

"적자나도 수억 보상" 노조의 '탐욕'…원칙도, 경제도 무시

[삼성전자 총파업 위기]

압박 수위 높인 李대통령 "영업이익은 투자자·주주 몫"

[종합]

똘똘 뭉침 사기단, 뿔뿔이 흩어진 정보…보험금이 새고 있다

[도 넘은 사립대병원 거래]

합작법인 도매사 '쉬운 장사'…돈줄 마른 지방대병원도 노린다

[종합]

"AI, 인식 흔드는 시대…기술이 하지 말아야 할 것 논의 시점"

[오피니언]

방산이라는 이름의 성장산업

삼성바이오 노사, 지금은 함께 달릴 때다

[the 300]

공식선거운동 첫 무대…민주 '수도권'·국힘 '충청권' 택했다

[국제]

빅테크에 금융권까지, AI에 일자리 뺏긴다

[산업]

최태원 회장 "AI, 사회문제 해결 도구로"

스벅 '탱크데이' 수습 안되면…신세계, 지분 헐값매각 '쓴맛'

[금융]

"팔자 펼까" 빚투? 은행 신용대출 2.3조↑

[유니콘 팩토리]

"'ADAS' 달고 코스닥으로 자율주행"

[ICT·과학]

"쿠팡 잡는다'…LG CNS도 'N배송 동맹'

[건설 부동산]

빗나간 정부 예상…매물이 사라진다

[정책사회·문화]

30대 패기냐, 현직 관록이냐…관광세 도입 vs 문화 인프라

[사회]

中조직과 손잡고 1170억 자금세탁 일당 무더기 검거

[증권]

퇴직연금 수익률 6.5% '역대 최고'…가입자 절반은 2% 불과