또 눈물의 이별...'푸바오 동생' 루이·후이, 올 겨울 중국으로

지난 1일 에버랜드 유튜브 채널 '말하는동물원 뿌빠TV'에 올라온 영상에서 '판다 할부지'로 유명한 강철원 주키퍼(사육사)가 쌍둥이 자이언트 판다 루이바오와 후이바오가 이르면 올겨울 중국으로 이동할 수 있다고 전했다. /사진=유튜브 갈무리

경기 용인 에버랜드에서 생활하고 있는 쌍둥이 자이언트 판다 루이바오와 후이바오가 이르면 올겨울 중국으로 이동한다.

지난 1일 에버랜드 유튜브 채널 '말하는동물원 뿌빠TV'에 올라온 영상에서 '판다 할부지'로 유명한 강철원 주키퍼(사육사)는 "한 가지 소식을 전하고 싶다"며 이런 내용을 언급했다.

강 사육사는 "루이와 후이가 잘 자라고 있는 곧 세 살이 된다"며 "내년 초가 되면 아마 번식 행동 관련해서 호르몬 변화가 있지 않을까 생각한다"고 했다.

이어 "푸바오도 그것 때문에 조금 힘들어했는데, 루이후이는 힘들지 않게 보내주기 위해 일찍 겨울쯤 (이동을) 준비할까 생각하고 있다"며 "아직 일정을 확정하지는 않았지만 전문가들끼리 언제쯤 보내는 게 루이후이에게 가장 편안할지 협의하고 있다"고 했다.

해외에서 태어난 자이언트 판다는 멸종위기종 보전을 위한 국제 협약(CITES) 및 중국과 협의에 따라 번식이 가능한 나이인 만 4세가 되기 전에 혈통 보호와 새로운 짝짓기를 위해 중국으로 반환된다.

루이바오와 후이바오 언니 푸바오도 만 4세를 약 3개월 앞둔 2024년 4월3일 중국 쓰촨성 워룽 선수핑 판다기지로 이동했다. 루이바오와 후이바오는 2023년 7월7일 태어났고 내년 7월에 만 4세가 된다.

해당 소식에 팬들은 아쉬움을 토로했다. 이들은 "푸바오 갈때 엄청 울었는데 루이후이가 생각보다 일찍 간다고 하니 마음이 무너진다", "이별을 한번 겪어봤다고 두번이 쉬운게 아닌데 마음의 준비 단단히 하자", "루이후이 보내기 싫다 안 가면 안 되나" 등 반응을 보였다.

한편 에버랜드 측은 지난달 15일 홈페이지에 "아이바오가 세심한 관찰과 안정된 관리가 필요한 시기를 맞이한 상태로, 5월 26일부터 내실에서 생활하며 주키퍼 및 수의진의 집중 관리를 받을 예정"이라며 세 번째 임신 가능성을 알렸다.