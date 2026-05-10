"노력·열정이 재능을 이겼다" 손창환 감독 "갈 때까지 가자는 생각으로..." [부산 현장]

손창환 고양 소노 감독은 10일 부산 사직실내체육관에서 열린 프로농구 챔피언결정전 4차전에서 부산 KCC를 81-80으로 꺾고 시리즈 첫 승을 거두었다. 손 감독은 선수들의 노력과 열정이 재능을 이겼다고 평가하며, 경기 종료 3.6초 전 이정현의 결승 자유투와 선수들이 직접 결정한 작전이 승리의 비결이었다고 밝혔다. 그는 3연패 뒤 귀중한 1승을 따내며 반격의 서막을 알렸고, 홈에서 열리는 5차전에서 역전 우승에 도전하겠다는 의지를 보였다.

손창환 고양 소노 감독이 10일 오후 4시 30분 부산 사직실내체육관에서 열린 LG전자 2025~2026 프로농구 챔피언결정전(7전 4선승제) 4차전 경기 중 작전 지시하고 있다. /사진=KBL 제공

"선수들에게 나 좀 괴롭혀달라고 부탁했는데, 정말 제대로 괴롭혀줬네요."

벼랑 끝에서 기어이 살아난 손창환 고양 소노 감독이 안도의 한숨을 내쉬었다.

고양 소노는 10일 오후 4시 30분 부산 사직실내체육관에서 열린 LG전자 2025~2026 프로농구 챔피언결정전 4차전에서 부산 KCC를 81-80으로 꺾고 시리즈 첫 승을 신고했다. 3연패 뒤 귀중한 1승을 따내며 반격의 서막을 알렸다.

안방 사직에서 축포를 터뜨리려던 KCC의 기세를 꺾고 승부를 5차전으로 끌고 간 손창환 감독은 선수들의 투혼에 모든 공을 돌렸다.

손창환 감독은 경기 후 기자회견에서 "선수들이 정말 열심히 뛰어주고 집중력 있게 해준 덕분이다. 노력과 열정이 재능을 이긴다는 걸 보여준 경기였다"라고 말했다.

이날 승부처는 경기 종료 3.6초 전이었다. 80-80 동점 상황에서 이정현이 결승 자유투를 얻어내는 과정은 손창환 감독과 선수의 합작품이었다.

임동섭(오른쪽)이 10일 오후 4시 30분 부산 사직실내체육관에서 열린 LG전자 2025~2026 프로농구 챔피언결정전(7전 4선승제) 4차전 경기 중 외곽포를 시도하고 있다. /사진=KBL 제공

당시 상황을 묻자 손창환 감독은 "선수들이 아이디어를 줬다. 큰 틀은 내가 잡았는데 이정현이 하자고 제안한 그림이 타당해 보완해서 들어갔다"라며 "오늘 즉석에서 만든 패턴인데 네이던 나이트가 볼을 잡을 때 백도어에서 승부를 본 것이 완벽히 맞아떨어졌다"라고 비화를 밝혔다.

이어 종료 직전 이정현이 자유투 1구 성공 후 2구를 일부러 놓친 것에 대해서도 "선수들끼리 직접 대화해서 결정한 것"이라며 "소노 선수들이 스스로 발전적인 방향을 의논하고 해결했다는 게 고맙고 칭찬하고 싶을 뿐이다"라고 덧붙였다.

3쿼터 한때 14-0 런을 허용하며 역전당했던 위기에 대해서는 "최준용의 외곽포가 터지며 어려운 경기를 했다. 소노 신장이 작다 보니 어쩔 수 없는 부분"이라면서도 "3차전부터는 물러날 곳이 없었다. 갈 때까지 가자는 생각으로 끝까지 밀어붙였다"고 전했다.

특히 18득점(3점 4/8)을 올리며 승리를 이끈 임동섭에 대해서는 "임동섭이 터져준 덕분에 경기를 쉽게 풀 수 있었다. 정희재의 몸 상태가 좋지 않고 임동섭도 무리한 상태지만, 강지훈이 조금 더 버텨주면서 이 라인이 살아나야 5차전도 승산이 있다"고 짚었다.

이제 승부는 소노의 안방인 고양으로 향한다. 손창환 감독은 "홈에서 열리는 5차전은 이미 매진이라고 들었다. 무조건 이길 것"이라고 역전 우승 도전 의지를 불태웠다.