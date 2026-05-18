'월드컵 전 폼 올라오나' 황희찬, '이적설' 풀럼 상대로 도움 작렬! 홍명보호 가는 가벼운 발검음... 울버햄튼, 1-1 비겨

황희찬은 이적설이 불거진 풀럼과의 경기에서 도움을 기록했다. 그는 전반 25분 마테우스 마네의 선제골을 도왔고, 이는 올 시즌 EPL 2호 도움이자 공식전 4호 도움이었다. 울버햄튼은 풀럼과 1-1로 비겼으며, 황희찬은 다음 시즌 거취가 불투명한 상황이다.

황희찬(30·울버햄튼)이 이적설이 불거진 풀럼을 상대로 도움을 올렸다.

울버햄튼은 17일(한국시간) 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 풀럼과의 '2025~2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL)' 37라운드 홈 경기에서 1-1로 비겼다.

올 시즌 단 3승에 그치며 다음 시즌 챔피언십(2부 리그) 강등이 조기 확정됐던 울버햄튼은 20개 팀 중 최하위(승점 19·3승 10무 24패)에 자리했다.

4-2-3-1 포메이션에서 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전한 황희찬은 활발한 몸놀림을 보였다.

기회를 엿보던 그는 전반 25분 마테우스 마네의 선제골을 도왔다. 페널티박스 중앙에서 볼을 잡은 황희찬은 슈팅 대신 뒤의 마네에게 볼을 내줬다. 마네는 바로 강하게 슈팅해 골망을 갈랐다.

황희찬의 올 시즌 EPL 2호 도움이자 공식전 4호 도움이다. 지난 3월 7일 리버풀과 잉글랜드축구협회(FA)컵 시즌 3호골 이후 약 2개월 만의 공격포인트다.

황희찬은 올 시즌 EPL 2골 2도움, FA컵 1골 1도움, 카라바오컵(리그컵) 1도움을 합쳐 공식전 3골 4도움을 올리고 있다.

선제골로 기선을 제압한 울버햄튼은 전반 추가시간 마네의 반칙으로 페널티킥을 내줬다. 키커로 나선 안토니 로빈슨이 동점골을 넣었다. 후반에도 팽팽한 경기가 이어졌지만 더 이상 득점 없이 경기는 무승부로 끝났다.

황희찬은 울버햄튼의 강등으로 다음 시즌 거취가 불투명한 상황이다. 최근 영국 '스포츠붐'에 따르면 이날 상대한 풀럼이 황희찬에 관심을 보이는 것으로 전해졌다. 이밖에 브렌트포드와 세리에A 라치오와도 이적설이 퍼졌다.

한편 2026 북중미 월드컵에 출전하는 홍명보호 26인 최종 명단에 발탁된 황희찬은 오는 25일 번리 원정 시즌 최종전을 마친 후 대표팀에 합류한다.