감독 2명 경질한 첼시, 새 사령탑에 사비 알론소 확정

첼시 페이스북 갈무리

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첼시가 사비 알론소 감독을 새 사령탑으로 선임했다. 이번 시즌에만 두 명의 정식 감독이 팀을 떠난 첼시는 레알 마드리드에서 계약 기간을 채우지 못하고 물러난 알론소 감독에게 지휘봉을 맡겼다.

첼시는 17일(현지시간) 알론소 감독과 4년 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 계약은 오는 7월부터 시작된다.

첼시는 엔초 마레스카 감독과 함께 2025~2026시즌을 시작했지만 성적 부진과 보드진과의 갈등 끝에 결별했다. 이후 리엄 로지니어 감독에게 지휘봉을 맡겼으나 상황은 달라지지 않자 3개월 만에 감독을 교체했다. 현재는 캘럼 맥팔레인 감독대행 체제로 시즌을 마무리하고 있다. 첼시는 전날 열린 잉글랜드축구협회(FA)컵 결승에서도 맨체스터 시티에 패하며 무관이 확정됐다.

알론소 감독 역시 최근까지 레알 마드리드를 이끌었지만 오래 버티지 못했다. 그는 3년 계약을 체결했으나 성적 부진과 선수단 잡음 속에 부임 8개월 만에 팀을 떠났다.

다만 지도력은 이미 인정받았다. 알론소 감독은 독일 바이어 레버쿠젠을 이끌며 2023~2024시즌 구단 역사상 첫 분데스리가 우승과 독일축구연맹(DFB) 포칼 우승을 동시에 달성했다. 특히 리그에서는 28승6무로 사상 최초 무패 우승을 기록했다.

첼시는 "이번 선임은 그의 폭넓은 경험과 지도력, 경기 모델, 리더십 자질에 대한 구단의 확신을 반영한 것"이라고 설명했다.

알론소 감독은 "첼시는 세계 최고의 클럽 중 하나이며 감독이 된 것을 큰 영광으로 생각한다"며 "최고 수준에서 꾸준히 경쟁하고 우승할 수 있는 팀을 만들고 싶고 올바른 문화와 팀 색깔을 구축하는 데 집중하겠다"고 말했다.