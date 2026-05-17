홍명보호 '깜짝 발탁' 2000년생 이기혁…"누구보다 절실하게 뛸 것"

2000년생 이기혁(강원)이 오는 6월 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 홍명보호 최종 명단에 '깜짝 발탁'됐다. 사진은 최종 명단을 발표하는 홍명보 감독(왼쪽)과 이기혁의 모습. /사진=뉴스1, 한국프로축구연맹

2000년생 K리거 이기혁(강원)이 월드컵을 앞둔 홍명보호 깜짝 발탁의 주인공이 된 가운데 "응원해 주시는 만큼 월드컵에서도 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 당찬 각오를 드러냈다.

이기혁은 지난 16일 오후 4시 대한축구협회(KFA)가 발표한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 대한민국 대표팀 26인 최종명단에 이름을 올렸다.

A매치를 단 한 경기만 경험해 봤던 이기혁은 홍명보호의 '신데렐라'가 됐다. 그는 올 시즌 강원의 핵심 수비수로서 K리그에서 뛰어난 활약을 펼치며 홍명보 감독의 마음을 사로잡았다.

홍 감독은 그간 멀티 포지션의 중요성을 강조해 왔다. 이기혁은 주 포지션인 센터백뿐만 아니라 풀백, 미드필더까지 소화할 수 있는 자원이기에 여러 포지션에서 힘을 보탤 수 있다는 장점이 있다.

이기혁은 대표팀 발탁 소식을 들은 뒤 소속팀 강원을 통해 "(월드컵은)축구 선수라면 모두가 꿈꾸는 무대인데, 그 무대에 갈 수 있다는 것에 대해 너무 기쁘게 생각한다. 상상만 해왔던 일이 현실이 되니까 말로 표현할 수 없을 정도로 기쁘다"고 벅찬 심경을 밝혔다.

이어 "정말 간절하고 절실하고 절박하게 월드컵을 목표로 준비했다"며 "대표팀에 발탁된 만큼 가서도 누구보다 간절하게 뛰어야 한다고 생각한다. 만약 경기에 나가게 된다면 누구보다 절실하게 뛸 준비가 돼 있다"고 각오를 드러냈다.

오는 6월 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국 축구 국가대표팀 최종 26인 명단 /사진=뉴스1

다음은 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국 축구 국가대표팀 최종 26인 명단

-GK (3명): 조현우(울산HD), 송범근(전북 현대), 김승규(FC도쿄)

-DF (10명): 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(미트윌란), 김태현(가시마 앤틀러스), 조유민(샤르자), 설영우(츠르베나 즈베즈다), 이태석(아우스트리아 빈), 김문환(대전), 이기혁(강원), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 박진섭(저장)

-MF (10명): 이강인(파리 생제르맹), 이재성(마인츠), 황인범(페예노르트), 김진규(전북), 양현준(셀틱), 이동경(울산), 황희찬(울버햄튼), 엄지성(스완지 시티), 배준호(스토크 시티), 백승호(버밍엄 시티)

-FW (3명): 손흥민(LAFC), 오현규(베식타시), 조규성(미트윌란)

-미래자산 후보 3인 훈련파트너(3명): 조위제, 강상윤(이상 전북), 윤기욱(서울)