2026년 아시아물리올림피아드, 이달 부산에서 열린다

과학기술정보통신부 MI

아시아·오세아니아 27개국 학생 200여명이 물리학 실력을 겨루기 위해 이달 부산을 찾는다.

과학기술정보통신부, 한국과학창의재단과 한국물리학회는 2026아시아물리올림피아드를 이달 17일부터 25일까지 국립부경대 및 벡스코에서 개최한다고 18일 밝혔다.

아시아물리올림피아드는 아시아·오세아니아 지역 20세 미만 학생이 모여 물리학 이론·실험 지식과 문제해결 능력을 겨루는 국제대회다. 2000년 인도네시아 제1회 대회 개최 이후 매년 아시아 국가를 순회하며 열린다.

이번 대회에는 27개국 고등학생 210명을 포함해 총 350명이 참가한다. 한국 대표로는 국제물리올림피아드 교육과정을 통해 선발된 대표팀 8명, 전국 고등학생 전국대회로 선발한 대표팀 8명 등 총 16명이 출전한다.

참가자는 18일 개회식을 시작으로 이론 시험과 실험 시험을 통해 물리 지식과 연구 역량을 겨룬다. UNIST(울산과학기술원), 포스텍, 현대차 등 주요 기관 견학도 예정돼 있다.

윤진희 한국물리학회장은 "물리에 관심 있는 아시아 각국의 영재들의 물리학적 지식을 뽐내는 자리이면서 경쟁을 넘어 친교를 쌓고 미래 국제협력의 동반자를 사귀는 축제의 장이 될 것"이라고 했다.

구혁채 1차관은 "물리학에 대한 학생의 뛰어난 재능과 열정이 아시아의 평화와 번영에 크게 기여하기를 기대한다"고 했다.