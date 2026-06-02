"음바페 여친, 유명 래퍼와 춤바람" 하필 PSG 우승 날에 "역대급 비참한 하루"... 팬들은 "당장 레알서 나가라"

킬리안 음바페의 여자친구 에스테르 엑스포시토가 유명 래퍼 배드 버니와 춤을 추는 영상이 공개되어 화제가 되었다. 이 날은 음바페의 전 소속팀인 파리 생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 우승한 날이었다. 음바페는 레알 마드리드 이적 후 PSG가 두 시즌 연속 유럽 정상에 등극하는 동안 개인적으로 힘든 시기를 보내고 있으며, 팬들로부터 매각 촉구 청원까지 받고 있다.

킬리안 음바페(왼쪽)와 에스테르 엑스포시토. /AFPBBNews=뉴스1

축구 스타 킬리안 음바페(28·레알 마드리드)의 여자친구이자 넷플릭스 스타인 에스테르 엑스포시토(26)가 유명 래퍼 배드 버니(32)와 춤을 추는 영상이 공개돼 화제를 모으고 있다. 하필 이날은 음바페의 전 소속팀인 파리 생제르맹(PSG)이 유럽 정상을 차지한 날이었다.

영국 '더선'은 31일(현지시간) "넷플릭스 시리즈 '엘리트들'로 이름을 알린 스페인 배우 엑스포시토가 스페인 마드리드에서 열린 버니의 콘서트 VIP석에 참석해 래퍼와 유쾌하게 춤을 추는 모습이 포착됐다"고 보도했다.

공개된 영상 속 버니는 공연 도중 엑스포시토에게 다가갔고, 엑스포시토는 관중들 앞에서 노래를 따라 부르며 배드 버니와 함께 합을 맞춰 춤을 췄다.

인스타그램 팔로워 2400만명을 보유한 스페인 최고의 스타 엑스포시토는 올해 초부터 음바페와 교제를 시작했다. 두 사람은 지난 3월 한 식당에서 다정한 모습을 보여 열애설에 불을 지폈다. 앞서 엑스포시토는 또 다른 넷플릭스 시리즈인 '반디도스' 촬영장에서 만난 멕시코 출신 스타일리스트 니니 벨레즈와도 열애설이 있었던 바 있다.

에스테르 엑스포시토(오른쪽)가 유명 래퍼 배드 버니(왼쪽)와 춤을 추고 있다. /사진=SNS 영상 갈무리

에스테르 엑스포시토. /AFPBBNews=뉴스1

엑스포시토가 축제를 즐긴 당일 밤, 헝가리 부다페스트에서는 음바페의 친정팀인 PSG가 아스널을 승부차기 끝에 꺾고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승 트로피를 들어 올렸다.

매체는 "정작 음바페는 PSG 시절 단 한 번도 UCL에서 우승하지 못했으나 그가 레알 마드리드로 이적한 이후 PSG는 두 시즌 연속으로 유럽 정상에 등극하는 기염을 토했다"고 전했다.

과거 모델 로즈 버트램과의 열애설이 돌기도 했던 음바페는 레알 이적 이후 현재 여자친구인 엑스포시토를 만난 것으로 알려졌다.

한편 음바페는 개인 성적과 별개로 레알에서 다소 힘든 시기를 보내고 있다. 그는 두 시즌 동안 103경기 출전 86골을 터뜨리며 핵심 공격수로 활약 중이지만, 2024년 수페르코파 데 에스파냐(슈퍼컵) 우승을 제외하면 아직 레알에서 메이저 대회 트로피를 얻지 못했다.

최근에는 팀 내 라커룸 불화설이 불거진 데다 3000만 명이 넘는 팬들이 구단에 음바페 매각을 촉구하는 청원을 올리는 등 안팎으로 거센 비판에 직면해 있다.