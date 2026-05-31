'셔틀콕 여제' 안세영, 싱가포르오픈 우승…시즌 4승 달성

여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영이 31일(현지시간) 싱가포르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르 오픈 결승전 일본 야마구치 아카네와의 경기에서 공격하고 있다. 이날 안세영은 2대 1로 승리해 싱가포르 오픈에서 2년 만에 우승했다. /사진=뉴스1

'셔틀콕 여제' 안세영(24·삼성생명)이 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 싱가포르오픈 여자 단식 결승에서 우승하며 시즌 4승을 달성했다.

31일 뉴스1에 따르면 안세영은 이날 싱가포르 인도어 스타디움에서 열린 BWF 싱가포르오픈(슈퍼 750) 여자 단식 결승에서 일본의 야마구치 아카네(3위)를 2-1(21-11 17-21 21-19)로 꺾고 우승했다.

안세영은 지난해 수원오픈 패배 이후 열린 야마구치와 맞대결에서 4연승을 거뒀다. 이번 승리로 야마구치와 상대 전적에서 18승 15패로 앞서게 됐다.

1세트 6-6 동점 상황에서 연속 5점을 따내 11-6으로 앞서 나간 안세영은 이후 점수를 쌓아 21-11로 기선을 제압했다. 이어진 2세트에서는 야마구치에 동점을 허용하고 내리 4실점 하며 밀렸다. 하지만 마지막 3세트에서 3연속 득점에 성공하며 19-19 동점을 만들었고 남은 2점을 채우며 우승했다.

이번 우승으로 안세영은 1월 말레이시아오픈·인도오픈, 지난달 아시아선수권에 이어 올해 시즌 4승을 달성했다.