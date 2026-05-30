[주식민원처리반 3부] '현대무벡스, NAVER' 월요일에 선택할 이 종목은?

김동우 어드바이저는 시초가 공략주로 14.7%의 수익률을 달성했다. 김충성 어드바이저는 월요일 공략주로 IT서비스 및 물류자동화 전문 기업인 '현대무벡스'를 추천했으며, 황태규 어드바이저는 AI서비스, 클라우드, 데이터센터 핵심 기업인 'NAVER'를 추천했다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지, 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 등 다양한 플랫폼에서 시청할 수 있다.