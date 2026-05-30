[주식민원처리반 3부] '현대무벡스, NAVER' 월요일에 선택할 이 종목은?

김동우 어드바이저는 시초가 공략주로 14.7%의 수익률을 달성했다. 김충성 어드바이저는 월요일 공략주로 IT서비스 및 물류자동화 전문 기업인 '현대무벡스'를 추천했으며, 황태규 어드바이저는 AI서비스, 클라우드, 데이터센터 핵심 기업인 'NAVER'를 추천했다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지, 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 등 다양한 플랫폼에서 시청할 수 있다.
▶▶▶ 시초가의 제왕
▶김동우 어드바이저
시초가 공략주 [LG전자(372,000원 ▲79,000 +26.96%)] 수익률 14.7% 달성(최고가 기준)
▶▶▶ 다음 주 시장 예보
▶ 김충성 어드바이저 : 다음 주 시장은 [지수는 좋Go!]
▶ 황태규 어드바이저 : 다음 주 시장은 [다시 젠슨 황] 이다.
▶▶▶ 월요일엔 이 종목
▶ 김충성 어드바이저
'현대무벡스(40,350원 ▲600 +1.51%)(319400)'
IT서비스 및 물류자동화 전문 기업
AI 물류 자동화 수요 확대 전망
주가 턴어라운드 가속 예상
▶ 황태규 어드바이저
'NAVER(258,000원 ▲24,000 +10.26%) (035420)'
AI서비스, 클라우드, 데이터센터 핵심 기업
국민성장펀드 4,000억 저금리 대출 승인 성공
'하이퍼클로바X' 보유, 소버린AI 대표 플랫폼
시청 방법
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