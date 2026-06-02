[더벨]대동그룹, 경영 혁신·미래사업 고도화 위해 전문가 영입

대동그룹은 경영 혁신과 미래사업 고도화를 위해 조성우 부사장을 대동 경영기획부문장으로, 유용규 부사장을 대동모빌리티 사업총괄로 각각 선임했다. 이번 인사는 전사 AX를 통한 경영 혁신 및 효율성 제고, 농업 피지컬 AI 기반의 농업 운영 플랫폼 전환, 그룹 로봇 및 모빌리티 사업 가속화를 위해 진행됐다. 조성우 부사장은 AX 기반의 경영 효율성과 조직 운영 체계 고도화를 추진하며, 유용규 부사장은 로봇 및 모빌리티 등의 미래사업 고도화와 대동로보틱스 사업을 총괄할 예정이다.

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대동(8,120원 ▼210 -2.52%)그룹은 딜로이트 코리아(Deloitte Korea)에서 딜로이트 프라이빗(DP) 리더, 에쿼티 파트너(Equity Partner)를 역임한 조성우 부사장을 대동 경영기획부문장으로, KT에서 미래사업 전략 수립·운영 총괄을 수행한 유용규 부사장을 대동모빌리티 사업총괄로 각각 선임했다고 2일 밝혔다.

대동은 올해 △AI·로보틱스 상품 혁신 △전사적 AX 추진 △수익 성장 가시화를 3대 핵심 과제로 추진하고 있다. 이번 인사는 전사 AX를 통한 경영 혁신·효율성 제고, 농업 피지컬 AI기반의 농업 운영 플랫폼 전환, 그룹 로봇·모빌리티 사업 가속화 차원에서 진행했다고 회사 측은 설명했다.

조 부사장은 경영기획, 재무, 인사 혁신, AX 혁신 등을 총괄하며 AX 기반의 경영 효율성과 조직 운영 체계 고도화를 추진한다. 유용규 부사장은 대동모빌리티 사업총괄부문장으로서 소형 트랙터·건설장비 사업부터 로봇·모빌리티 등의 미래사업 고도화는 물론 대동로보틱스 사업까지 챙긴다.

조 부사장은 중앙대와 계명대에서 회계학 석사와 경영학 박사 학위를 각각 취득했으며 삼일PwC·KPMG·딜로이트 등 글로벌 컨설팅 펌에서 약 29년간 활동한 경영·재무 분야 전문가다. 국내외 대기업·중견기업의 경영기획, 원가관리, 재무회계, 성과관리 컨설팅 프로젝트를 수행했다. 특히 2019년부터 최근까지 대동그룹의 재무혁신, 프로세스 개선, DT 등 다수의 컨설팅 프로젝트를 총괄 수행한 경험으로 그룹 사업에 대한 이해도가 높다는 평가다.

조성우 대동 부사장은 “29년간의 경영 컨설팅 경험을 바탕으로 대동의 AX 혁신과 에자일(Agile)한 경영 의사결정 체계 고도화를 추진해 조직 경쟁력과 실행력을 높여 경영 효율성 극대화를 달성하겠다”고 말했다.

유용규 부사장은 서강대 경제학과를 졸업하고 KAIST 경영학 석사를 취득했다. KT에서 중장기 전략수립, 투자·M&A 등 기업전략과 IoT, Bigdata, Cloud, 블록체인, 로봇, 헬스 등 미래 사업전략을 수립하고 실행했다. Enterprise 전략본부장으로서 B2B·B2G 사업을 총괄하며 기업과 공공고객 대상으로 성장을 이끌었으며 KT Cloud, KTDS 사외이사로서 AI·Cloud·IT 사업영역에서 성과를 냈다. 최근에는 공공사업본부장 역임하며 공공분야의 대규모 AX전환 사업을 이끌었다.

대동 측은 유 부사장의 신사업, 공공사업 경험이 그룹의 로봇·모빌리티 사업 고도화는 물론 B2B·B2G 사업 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

대동모빌리티 유용규 부사장은 “다양한 신사업 경험을 기반으로 대동그룹의 로봇·모빌리티 사업 모델을 고도화할 것”이라며 “그룹사 간 연계를 강화해 기업 경쟁력과 사업 시너지를 높여 나가겠다”고 말했다.

원유현 대동 부회장은 “미래농업 기업으로의 전환을 위해 내실 있는 경영 체계와 고도화된 미래 사업 모델 구축이 함께 이뤄져야 한다”며 “이번 영입을 통해 경영 효율성과 사업 실행력을 높이고 그룹 간 시너지를 기반으로 지속 가능한 성장 체계를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.