[더벨]엔케이텍, 대전 수소트램 충전 인프라 수주

코스피 상장사 엔케이의 핵심계열사 엔케이텍은 한국가스기술공사가 주관하는 대전광역시 수소트램 충전 인프라 구축 사업의 최종 계약자로 선정됐다. 엔케이텍 관계자는 이번 수주가 대기업을 포함한 7개사가 참여한 경쟁 입찰 결과 당사의 높은 기술 신뢰도가 입증된 결과라고 전했다. 이번 사업은 1단계 기체 수소충전소 구축과 2단계 대기기화식 액화수소충전소 연계·확대 등 단계별로 추진되며, 2단계 완료 시 국내 최초로 대기기화 방식의 액화수소충전소를 구현하게 된다.

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코스피 상장사 엔케이(9,370원 ▼930 -9.03%)(이하 NK)의 핵심계열사 엔케이텍은 한국가스기술공사가 주관하는 대전광역시 수소트램 충전 인프라 구축 사업의 최종 계약자 로 선정됐다고 공식 발표했다.

대전 수소트램은 1회 충전으로 약 200km 이상 운행이 가능하며 운행 과정에서 이산화탄소 등의 오염물질을 배출하지 않는 대전광역시의 차세대 교통시스템이다.

엔케이텍 관계자는 “이번 수주는 대기업을 포함한 7개사가 참여한 경쟁 입찰 결과 당사의 수소 인프라 분야 높은 기술 신뢰도가 입증된 결과”라며 “특히 한국가스기술공사가 제시한 기술 적합성과 가스공사 기준 체계 이행 능력 등 수소 충전 인프라 분야에서 축적한 기술력과 시공 경험이 최종 선정의 배경이 됐다”고 전했다.

이번 사업은 1단계 기체 수소충전소 구축과 2단계 대기기화식 액화수소충전소 연계·확대 등 단계별로 추진된다. 2단계 구축이 완료되는 시점에는 총 300kg/h 이상의 설비가 완성돼 시간당 4대 이상의 수소트램을 동시에 충전할 수 있는 체계가 갖춰진다. 이는 국내 최초로 대기기화 방식의 액화수소충전소를 구현하는 사례다.

이번 수주를 계기로 엔케이텍은 NK그룹 내 수소 충전 인프라 전문 계열사로서의 역할을 갖추게 됐다. 실제로 NK그룹은 엔케이(산업용 고압제어기술 기반 선박용 방재시스템), 엔케이에더먼트(한국형 잠수함사업), 엔케이텍(수소모빌리티·수소충전인프라)으로 이어지는 그룹의 미래 사업 포트폴리오 확장과 완성에 주력하고 있다.

천영수 엔케이텍 대표이사는 "금번 수소트램 충전소 구축사업에 참여하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "그동안 엔케이텍이 축적해 온 수소충전소 구축 및 수소 운송 분야의 경험과 기술력을 바탕으로 이번 프로젝트를 완수해 안전하고 효율적인 수소교통 인프라를 제공할 것"이라고 밝혔다.